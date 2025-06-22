ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar - Son Dakika
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ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar

ABD\'nin İran\'a saldırısının ardından İsrail\'de sosyal kısıtlamalar
22.06.2025 12:20
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ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İsrail ordusu olası bir misillemeye karşı ülkede sosyal kısıtlamalara gidildi. Ülke genelinde tüm okullar kapatıldı, toplantılar yasaklandı ve yalnızca zaruri işletmeler dışındaki diğer işletmelerin kapatılmasına karar verildi. Öte yandan, saldırının ardından İsrail, hava sahasını da uçuşlara kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlediklerini duyurmasının ardından İsrail ordusu, olası misillemeye karşı sosyal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

YÖNERGEDE ACİL DEĞİŞİKLİK

Ordudan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'la yapılan durum değerlendirmesinin ardından iç Cephe Komutanlığının yönergesinde yerel saatle 03.45 itibariyle acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.

ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar

OKULLAR KAPATILDI, TOPLANTILAR YASAKLANDI

Açıklamada, ülke genelinde tüm okulların kapatıldığı, toplantıların yasaklandığı, yalnızca zaruri işletmelerin açık kalmasına izin verileceği ifade edildi.

İsrail, İran'a 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla birlikte ülke genelinde benzer kısıtlamalar getirme kararı almıştı. Söz konusu kısıtlamalar 5 gün sonra gevşetilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar

HAVA SAHASI UÇUŞLARA KAPATILDI

KABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu. İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu aktarıldı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmasının ardından ilave tedbir olarak alındığı bildirildi.

İsrail ordusu da İran'dan olası misillemeye karşı ülke genelinde okulların kapatıldığını, toplantıların yasaklandığını, yalnızca zaruri işletmelerin açık kalmasına izin verileceğini duyurmuştu.

ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • fatih Bayındır:
    Korkak kopekler 20 3 Yanıtla
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