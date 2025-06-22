ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı - Son Dakika
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ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı

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ABD halkı İran\'la savaşmak istemiyor! New York\'ta protesto gösterileri başladı
22.06.2025 11:28
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ABD halkı İran\'la savaşmak istemiyor! New York\'ta protesto gösterileri başladı
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ABD'nin New York kentinde Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze ile İran'a yönelik saldırılarını ve Trump yönetiminin savaşa müdahil olmasını protesto etmek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

ABD'nin New York kentinde Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarını ve Trump yönetiminin savaşa müdahil olmasını protesto etmek amacıyla Union Meydanı'nda bir araya gelerek Manhattan'daki büyük tren istasyonu Moynihan Tren Salonu'na yürüdü. Trump ve İsrail yanlısı bir grup, protesto sırasında Filistin destekçileriyle karşı karşıya geldi.

ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı

ABD, İSRAİL-İRAN SAVAŞINA DAHİL OLDU

İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa fiilen ve resmen dahil oldu. ABD güçleri İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu. Saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump bizzat duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump "Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı

TRUMP: İRAN SAVAŞA SON VERMEYİ KABUL ETMELİ

Trump "Fordo artık yok. ABD'nin İran'a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli" dedi. Trump ayrıca "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerini kullandı. Saldırıya katılan pilotları tebrik eden ve dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "Şimdi barış zamanı." ifadeleriyle tamamladı.

ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı

SALDIRIDA "SIĞINAK KATİLİ" KULLANILDI

Saldırıda İran'ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak olan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi. Bu uçaklar "sığınak katili" olarak biliniyor.

ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı

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Son Dakika Dünya ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Bulut:
    2020 den Bu yana Dünyanın ıçine ettiler Ne Huzurumuz kaldı Ne Neşemiz Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah 56 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    abd halkı bu başkanı değiştirin bu bunak 49 3 Yanıtla
  • Murat Sert:
    sonunuz yakın abede. 27 6 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bravo yasasın halklar.. 32 1 Yanıtla
  • alp2023:
    kaç tane müslüman ülke var bir İsrail le baş edemiyor ancak uyariyorlar boş laflara karnimiz tok 3.5 tane ülke lideri kendi egoları yüzünden güzelim dünyanın icine ettiler hepsi birbirine gövde gösterisi yapıyor olanda mahsumlara oluyor yazık çok yazik 5 1 Yanıtla
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