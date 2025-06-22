Netanyahu, Trump\'a Ağlama Duvarı\'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Netanyahu, ziyareti sırasında yaptığı paylaşımda, 'Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor' yazılı bir not bıraktığını belirtti. Bu ziyaret, İran'a yönelik İsrail saldırılarının ardından gerçekleşti.

NETANYAHU, AĞLAMA DUVARI'NDA TRUMP İÇİN DUA ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama (Burak) Duvarı'na giderek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

"ULUS YÜKSELDİ, İSRAİL HALKI YAŞIYOR"

Netanyahu, X hesabından, Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Videoda "Talit" adı verilen dua şalı giydiği görülen Netanyahu, Ağlama Duvarı'na "Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor" yazılı bir not bıraktığını ifade etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasında da Netanyahu'nun, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a dua ettiği bildirildi. Netanyahu, 10 gün önce İran'a yönelik saldırılara verdikleri "Yükselen Aslan" ismine atıfta bulunarak, Tevrat'ta geçen "Bir aslan gibi millet ayağa kalkacak ve bir dişi aslan gibi kendini kaldıracak." ifadesinin yazılı olduğu notu Ağlama Duvarı'na bırakmıştı.

NETANYAHU: HEDEFİMİZE ULAŞANA KADAR İRAN'A SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Ayrıca Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ne zaman biteceğine ilişkin de konuştu. Netanyahu, "İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak hedefimize ulaşana kadar saldırılar devam edecek." dedi.

"ABD İLE GÖRÜLMEMİŞ BAŞARILARA ULAŞTIK"

Netanyahu "ABD ile görülmemiş başarılara ulaştık" derken Orta Doğu'nun çehresini değiştireceklerini söylediğini ve bugün olanların bu sözle ilgili olduğunu dile getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Fordo nükleer tesisinin kendileri için tehdit oluşturmadığından emin olacaklarını ve konuları değerlendireceklerini ifade etti. Netanyahu, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi.

ABD'DEN İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.