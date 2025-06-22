Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu, Trump\'a Ağlama Duvarı\'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
22.06.2025 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu, Trump\'a Ağlama Duvarı\'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Haber Videosu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırılarının ardından Doğu Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na giderek Donald Trump için dua etti. Netanyahu duvara, "Ulus yükseldi, İsrail halkı yaşıyor" notu bırakırken, "İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak hedefimize ulaşana kadar saldırılar devam edecek." dedi.

Netanyahu, ziyareti sırasında yaptığı paylaşımda, 'Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor' yazılı bir not bıraktığını belirtti. Bu ziyaret, İran'a yönelik İsrail saldırılarının ardından gerçekleşti.

NETANYAHU, AĞLAMA DUVARI'NDA TRUMP İÇİN DUA ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama (Burak) Duvarı'na giderek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

"ULUS YÜKSELDİ, İSRAİL HALKI YAŞIYOR"

Netanyahu, X hesabından, Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Videoda "Talit" adı verilen dua şalı giydiği görülen Netanyahu, Ağlama Duvarı'na "Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor" yazılı bir not bıraktığını ifade etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasında da Netanyahu'nun, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a dua ettiği bildirildi. Netanyahu, 10 gün önce İran'a yönelik saldırılara verdikleri "Yükselen Aslan" ismine atıfta bulunarak, Tevrat'ta geçen "Bir aslan gibi millet ayağa kalkacak ve bir dişi aslan gibi kendini kaldıracak." ifadesinin yazılı olduğu notu Ağlama Duvarı'na bırakmıştı.

Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

NETANYAHU: HEDEFİMİZE ULAŞANA KADAR İRAN'A SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Ayrıca Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ne zaman biteceğine ilişkin de konuştu. Netanyahu, "İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak hedefimize ulaşana kadar saldırılar devam edecek." dedi.

"ABD İLE GÖRÜLMEMİŞ BAŞARILARA ULAŞTIK"

Netanyahu "ABD ile görülmemiş başarılara ulaştık" derken Orta Doğu'nun çehresini değiştireceklerini söylediğini ve bugün olanların bu sözle ilgili olduğunu dile getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Fordo nükleer tesisinin kendileri için tehdit oluşturmadığından emin olacaklarını ve konuları değerlendireceklerini ifade etti. Netanyahu, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi.

ABD'DEN İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, Donald Trump, Donald Trump, Dış Politika, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Henrik Larson:
    O duvarda zıplaticagiz seni netenyahu az kaldi sabret 235 8 Yanıtla
  • Sade vatandaş:
    iğrenç suratlı. 217 3 Yanıtla
  • Oooo:
    O duvar orda dursun Daha çok ağlayacaksınız bu kafayla Etrafınıza düşman dondurmaya devam 175 3 Yanıtla
  • D Celik:
    duvara işemek lağzim .Deli bunlar 114 2 Yanıtla
  • D Celik:
    duvara köpek iser siz. orda duş edin yanlış yoldasınız 87 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otları temizlemek isterken komşusunun evini yaktı Otları temizlemek isterken komşusunun evini yaktı
Madrid’de binlerce kişi Gazze için yürüdü Madrid'de binlerce kişi Gazze için yürüdü
Marmaris’teki silahlı kavga soruşturmasında 2 tutuklama Marmaris'teki silahlı kavga soruşturmasında 2 tutuklama
ABD, İsrail’deki vatandaşlarının tahliyesine başladı ABD, İsrail'deki vatandaşlarının tahliyesine başladı
Savaşa ABD de dahil oldu İran’ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu
Trump, İran saldırısını böyle takip etti Trump, İran saldırısını böyle takip etti
ABD, İran’ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu
Berberde fön makinesi bomba gibi patladı Berberde fön makinesi bomba gibi patladı
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’da termometreler zirve yapacak Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak
Çin uyardı: ABD, 2003’te Irak’ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

21:16
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
19:27
Şam’da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:01
İran’ın Hürmüz Boğazı kararına ABD’den ilk tepki: Çin’in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur
18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
12:29
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
12:20
ABD’nin İran’a saldırısının ardından İsrail’de sosyal kısıtlamalar
ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar
11:56
İran’dan ABD saldırısına Hayber’li misilleme Görüntüleri paylaştılar
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar
11:34
İstanbul’da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
11:34
İngiltere: İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
11:28
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
11:13
Irak’tan ABD’nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
Irak'tan ABD'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
10:41
Trump’ın İran’a saldırı kararı ABD Kongresi’ni karıştırdı
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı
10:29
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı Beklenen açıklama geldi
ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi
10:19
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 01:27:02. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.