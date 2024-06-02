Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Küçükçekmece'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı binada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olay, İETT otobüsünün araç içi kamerasıyla kaydedildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

02.06.2024 12:52
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Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çöken binanın altından A.C isimli 1 çocuk toplam 8 kişi yaralı olarak çıkardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan M.A., S.D., K.P., A.C., C.C., A.B. K.Y.A. ve D.C. ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. D.C. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.D. isimli kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

SESSİZ DİNLEME SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada "Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralın olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

ÇÖKME ANI OTOBÜSÜN ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

Öte yandan Küçükçekmece'deki binanın çökme anı İETT otobüsünün araç içi kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Videoda binanın yolda ilerleyen otobüsün üzerine doğru çöktüğü ve otobüsün binanın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı.

Küçükçekmece\'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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