Küçükçekmece'de Okullarda İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Okullarda İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapıldı

Küçükçekmece\'de Okullarda İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapıldı

Küçükçekmece Belediyesi, sömestir tatili boyunca okullarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirerek eğitim ortamını daha sağlıklı hale getirdi. Belediye Başkanı Kemal Çebi, 'Yeni dönemde de eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz' dedi.

31.01.2025 11:02  Güncelleme: 11:04
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KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sömestir tatili boyunca ilçede bulunan okullarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek ikinci döneme hazır hale getirdi.

Çalışmalar, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla yürütülüyor. Okullarda sınıflardan koridorlara ve ortak kullanım alanlarına kadar pek çok noktada, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

'YENİ DÖNEMDE DE EĞİTİME KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çocuklar için daha sağlıklı bir eğitim öğretim atmosferi oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yeni dönemde de eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğrencilerimize ve eğitim dünyasına başarılar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi okul yönetimlerinden ve velilerden gelen talepler ve ihtiyaç doğrultusunda okul bahçesi temizliği, duvar boyama ve konteyner bakımı da gerçekleştiriyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Okullarda İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika

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