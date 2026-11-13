Küçükçekmece'de otomobile çarpan cip takla atarak ters döndü, sürücü yaralanmadı

Küçükçekmece'de otomobile çarpan cip takla atarak ters döndü, sürücü yaralanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de D-100 yan yolunda önündeki otomobile çarpan cip, bariyerleri aşarak takla atıp ters döndü ve bağlantı yoluna düştü. Sürücü kendi imkanıyla araçtan çıkarak kazayı yara almadan atlattı, yan yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Küçükçekmece'de seyir halindeyken önündeki otomobile çarpan cip bariyerleri aştıktan sonra takla atarak ters döndü.
D-100 kara yolu yan yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MLD 286 plakalı cip, önündeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak takla atıp ters dönen cip bağlantı yoluna düştü.
Aracından kendi imkanıyla dışarı çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?