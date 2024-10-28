Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ersoy, yayımladığı kutlama mesajında, bir asrı geride bırakan Cumhuriyet'in, 101. yılında yeni başlangıçların, yeni mücadele ve meydan okumaların çağına, Türkiye Yüzyılı'na yelken açtığını ifade etti.

Yeni dönemde 29 Ekim 1923 tarihinin eskimeyen ve eksilmeyen gururu, heyecanı ve şevklerinin bulunduğunu vurgulayan Ersoy, dünya döndükçe var olmanın, gelişmenin, ilerlemenin, mirası varislere daha güçlü ve zengin şekilde ulaştırmanın sarsılmaz kararlılığıyla bugünü ihya ve geleceği inşa ettiklerini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Aşılmaz denilen engelleri aşmak ve yapılamaz denilenleri yapmakla hayat bulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına hizmet ve yarınlarına ilerleme yolunda hiçbir engel ve zorluk bizi yıldıramayacaktır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Türk milletinin varlığı, mukaddesatı ve bağımsızlığı yolunda canını vermiş, kanını dökmüş, ömrünü vakfetmiş cümle geçmişlerimizi, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 101. yaşı, aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."