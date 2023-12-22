Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Kazı Çalışmalarının Tamamı Tarihimizde İlk Kez Türk Bilim İnsanlarının Başkanlığı ve Koordinatörlüğü Altında...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda; "Yaklaşık 160 yıl önce yabancı heyetlerin liderliğinde başlayan kazı çalışmalarının tamamı tarihimizde ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığı ve koordinatörlüğü altında yürütülecektir. Bu Türk arkeoloji tarihinin dönüm noktasıdır. Bundan sonra da bu toprakların medeniyet mirasına onun varisi olan bizler sahip çıkacağız. Türk arkeolojisinin altın çağını başlatmış bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına armağan olsun" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in konuşmasının sonunda kalp krizi geçirmesi ve sonrasında hastanede vefat etmesi nedeniyle yarım kalan TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerinin görüşmeleri de tamamlandı. Bütçeler üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından yürütme adına söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özetle şunları söyledi:

"GASTRONOMİ ARTIK TURİZMDE TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF OLARAK YERİNİ ALMIŞTIR"

"Son 4 yıldır Türkiye dünyada en yoğun ve en etkili tanıtım yapan turizm ülkesi olarak hem hedef pazarlarını ciddi oranda artırmış hem de eskiden ağırlıklı olarak deniz, kum, güneş ile sınırlı olan turizm ürününü gastronomi, doğa, bisiklet, spor, inanç rotaları, macera, kültür turları, sağlık gibi 60'dan fazla ürün ile çeşitlendirerek sezonu 12 aya çıkarmaya ve 81 vilayete yaymaya başlamıştır. Gastronomi artık turizmde Türkiye için güçlü bir alternatif olarak yerini almıştır ve yükselişini sürdürmektedir.

Ülkemizin muazzam arkeolojik mirasını gün yüzüne çıkarmak için yerli, yabancı, kurtarma ve su altı kazısı, yüzey araştırmaları gibi çeşitli alanlardaki çalışmaları kademeli olarak artıracak ve 2026 yılında yıllık 800 seviyesine yükseltmiş olacağız. Hali hazırda 2023 yılı sonunda 720 arkeolojik çalışma sayısına ulaşacağımızı öngörmekteyiz. Bu şimdiden Türkiye'yi dünyanın en çok kazı yapan ülkesi konumuna getirdiğimizi göstermektedir. Kazı, proje ve restorasyon çalışmalarıyla antik kentlerimizin ziyaretçi sayısını yhüzde 47 oranında artırdık.

"SON 60 YILDA TÜRKİYE'DE ARKEOLOJİYLE İLGİLİ YAPILANLARA EŞ DEĞER İŞİ ÖNÜMÜZDEKİ 4 YILDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yürütülen çalışmalarda yıl başına 15 katlık artış demektir. Çok yoğun ve kapsamlı bir çalışma takvimi içeren projemiz ilk olarak 'Geleceğe Miras Sonsuz Efes' adıyla Efes Antik Kenti'nde duyurduk. Bergama, Afrodisyas, Sardes, Hattuşa gibi çalışmaların yabancı bilim heyetleri tarafından yürütüldüğü 18 kazı alanımızda da geleceğe miras projesi çalışmalarımızı başlatıyoruz. Geleceğe mirasın ikinci aşamasında yabancı heyetler tarafından yürütülen kazı çalışmalarını da projeye dahil ettik.

Kazılarda koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer koordinatör kazı başkanı atayarak çalışmalarımızın ivmesini artıracağız. Yaklaşık 160 yıl önce yabancı heyetlerin liderliğinde başlayan kazı çalışmalarının tamamı tarihimizde ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığı ve koordinatörlüğü altında yürütülecektir. Bu Türk arkeoloji tarihinin dönüm noktasıdır. Bundan sonra da bu toprakların medeniyet mirasına onun varisi olan bizler sahip çıkacağız. Türk arkeolojisinin altın çağını başlatmış bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına armağan olsun.

"2023 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE İSE TOPLAM 52,7 MİLYON ZİYARETÇİ SEVİYESİNE ULAŞTIK"

Türkiye'de konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesi 2002 yılında yaklaşık 800 bindi. Bugün ise bu alanda yüzde 176'lık bir artış gerçekleşmiş ve yatak kapasitesini 2,2 milyona yükseltmiş bir Türkiye vardır. Üstelik bu tesislerin tamamının bakanlık belgeli olmasını da zorunlu hale getirerek nitelikli turizm konusunda çok gerekli bir süreci tamamlamanın eşiğine geldik. Artan nitelikli yatak sayısını nitelikle personelle desteklemek çok önemli. Yetişmiş insan gücü turizmdeki hizmet kalitesini belirleyen ve sürekliliğini sağlayan temel unsurdur. Bu sebeple eğitim ödün vermediğimiz bir konudur. Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığımız işbirliği protokolüyle de bu kararlılığımızı ortaya koyduk.

2023'te bir önceki yıla göre yüzde 71 artış sağlayarak toplamda 51,4 milyon ziyaretçi ağırlamıştık. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise toplam 52,7 milyon ziyaretçi seviyesine ulaştık. Turizm gelirlerimizi de artırmayı sürdürüyoruz. 2017 sonunda 65 dolar olan kişi başı gecelik gelir yüzde 55'lik bir artış göstermiş ve 2023 yılında 100 dolara yükselmiştir. İlk 9 ayda yakaladığımız 42 milyar dolarlık turizm gelirimizde orta vadeli plan hedefimiz olan 55,6 milyar dolar ile uyumlu şekilde gitmektedir. 2028 hedefimiz olan 100 milyar dolara devlet ve sektör omuz omuza vererek emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayarak 2023 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Cemevlerini destekleme amacı doğrultusunda şu anda 605 cemevinin aydınlatma giderleri ödenmektedir. Ayrıca gerçekleştirilen saha çalışmaları neticesinde 620 cemevinin bakım onarım giderlerine ilişkin talepleri de değerlendirmeye alınmıştır. Bu yıl Alevi-Bektaşiliğin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Hacı Bektaş-i Veli anma etkinlikleri düzenledik. 2024 yılının şubat ayı içerisinde de Alevi-Bektaşi İktisat Kütüphanesi'ni hizmete açmış olacağız."