Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP'li Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı asılsız ve çirkin suçlamalar, sadece siyasi nezakete değil, aynı zamanda insani ve ahlaki değerlere olan uzaklığını da ortaya koymaktadır. Bu tür söylemler, Cumhurbaşkanımızı hedef almanın ötesinde, milletimizin iradesine ve devletimizin en yüce makamına karşı derin bir saygısızlık anlamına gelmektedir. Bu tür ithamların hesabı elbette hukuk çerçevesinde sorulacaktır."