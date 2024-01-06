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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Antalya İl Başkanlığına ziyarette bulundu - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Antalya İl Başkanlığına ziyarette bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da MHP İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında AK Parti ve MHP milletvekilleri, il başkanları ve partililer de hazır bulundu. Ersoy, ziyaret sonrasında MHP İl Başkanı'na temsili 57. Alay Sancağı hediye etti ve kendisine Antalyaspor forması, Türk bayrağı taşıyan bozkurt heykeli ve Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eserini takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Antalya İl Başkanlığına ziyarette bulundu
06.01.2024 - 16:19,
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Antalya İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Kentte temaslarını sürdüren Ersoy'u, il başkanlığına gelişinde AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, MHP İl Başkanı Onur Temel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile partililer karşıladı.

İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Ersoy, ziyareti sonrası MHP İl Başkanı Temel'e temsili 57. Alay Sancağı hediye etti.

Temel ise Bakan Ersoy'a imzalı Antalyaspor forması ile Türk bayrağı taşıyan bozkurt heykeli ve Atatürk'ün "Nutuk" adlı eserini takdim etti.

Kaynak: AA
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