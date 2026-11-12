Kulunç kadınlarda 7-8 kat fazla görülüyor, ağrı kesiciler fayda sağlamıyor

Halk arasında "kulunç" olarak bilinen fibromiyalji, kadınlarda erkeklere göre 7-8 kat daha fazla görülüyor.

Nöromüsküler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ersin Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fibromiyaljinin vücudun belirli bölgelerinde yaygın ağrı ve hassasiyetle kendini gösteren, kişinin günlük yaşamını ve çalışma hayatını olumsuz etkileyebilen kronik bir hastalık olduğunu söyledi.

Geçmişte, özellikle kadınlarda görülen ağrıların psikolojik sorunlarla ilişkilendirildiğini ve yeterince ciddiye alınmadığını belirten Tan, bugün fibromiyaljinin gerçek bir hastalık olduğuna ilişkin bilimsel verilerin bulunduğunu aktardı.

Fibromiyaljinin Avrupa'da iş gücü kaybına ve malulen emekliliğe kadar uzanan sonuçlara yol açtığına dikkati çeken Tan, Türkiye'de ise hastaların şikayetlerinin zaman zaman strese bağlı ağrılar olarak değerlendirilerek geçiştirilebildiğini dile getirdi.

Tan, hastalığın toplumda oldukça yaygın olduğunu kaydederek, "Dünya genelinde her 100 kişiden 8 ila 10'unda fibromiyalji olduğunu söyleyebiliriz. Dışarıya baktığınız zaman hasta sayısının ne kadar çok olduğunu görebilirsiniz." dedi.

"Fibromiyalji yalnızca ağrıdan ibaret değil"

Fibromiyaljinin kişinin yaşam kalitesini düşürdüğünü ve gerçek bir iş gücü kaybına neden olabildiğini belirten Tan, hastalığın farklı belirtileri de beraberinde getirdiğini anlattı. Tan, şöyle devam etti:

"Bu sırf ağrı değil, içinde başka bulguları da barındırıyor. Ter basmaları olabiliyor, sıcak ve soğuk hissetmeler yaşanabiliyor. Kadınlarda adet öncesi çok şiddetli ağrılar görülebiliyor. Huzursuz bağırsak sendromu dediğimiz belirtiler de ortaya çıkabiliyor. İçerisinde birçok semptomu kapsayan bir hastalık kümesi olarak söyleyebiliriz."

Hastalığın kadınlarda erkeklere göre 7-8 kat daha fazla görüldüğünü aktaran Tan, bu durumun nedenlerine ilişkin hormonal faktörlerin etkili olabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Tan, kadınların çalışma ve günlük yaşam yüklerinin de hastalığın ortaya çıkışında ve belirtilerin yönetiminde etkili olabileceğine işaret ederek, kadınların üstlendiği sorumlulukların erkeklere kıyasla daha fazla olduğunu ifade etti.

"Ağrı kesiciler tek başına fayda sağlamıyor"

Fibromiyaljinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Tan, tedavide bazı antidepresan ve epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlardan yararlanıldığını söyledi.

Bu ilaçların kullanılmasının hastalığın psikolojik olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Tan, fibromiyaljinin ağrı mekanizmalarıyla ilişkili gerçek bir sağlık sorunu olduğunu, yapılan bazı bilimsel çalışmalarda hastalarda ince sinir liflerine ilişkin değişikliklerin gözlendiğini kaydetti.

Tedavinin, hastanın şikayetlerine göre planlanması gerektiğine işaret eden Tan, "Tek başına ağrı kesici ilaçların hiçbir faydası yok. Bunun altını çizmekte fayda var. Bu ağrılar normal ağrı kesicilere cevap vermiyor." dedi.

"Egzersizle şikayetleri kontrol altına almak mümkün"

Tedavide, ilaçların yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de önemli olduğunu dile getiren Tan, masaj, sıcak uygulama ve düzenli egzersizin hastaların şikayetlerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Tan, özellikle yüzmenin fibromiyalji hastaları için yararlı bir egzersiz seçeneği olduğunu, düzenli fiziksel aktiviteyle şikayetlerin önemli ölçüde kontrol altına alınabileceğini kaydetti.

Hastalara yönelik egzersiz programlarının kişiye göre düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Tan, postür bozukluklarının da kas ağrılarına eşlik edebildiğine dikkati çekti.

Tan, özellikle uzun süre oturarak vakit geçiren gençlerde de duruş bozukluklarına bağlı kas ağrılarının görülebildiğini, bu nedenle hareketli yaşamın ve doğru duruş alışkanlıklarının erken yaşlardan itibaren kazanılmasının önemli olduğunu aktardı.