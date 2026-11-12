Kulunç kadınlarda 7-8 kat fazla görülüyor, ağrı kesiciler fayda sağlamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kulunç kadınlarda 7-8 kat fazla görülüyor, ağrı kesiciler fayda sağlamıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kulunç kadınlarda 7-8 kat fazla görülüyor, ağrı kesiciler fayda sağlamıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Nöromüsküler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ersin Tan, kulunç olarak bilinen fibromiyaljinin kadınlarda 7-8 kat fazla görüldüğünü söyledi. Tan, ağrıların normal ağrı kesicilere cevap vermediğini, düzenli egzersizle şikayetlerin kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Halk arasında "kulunç" olarak bilinen fibromiyalji, kadınlarda erkeklere göre 7-8 kat daha fazla görülüyor.

Nöromüsküler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ersin Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fibromiyaljinin vücudun belirli bölgelerinde yaygın ağrı ve hassasiyetle kendini gösteren, kişinin günlük yaşamını ve çalışma hayatını olumsuz etkileyebilen kronik bir hastalık olduğunu söyledi.

Geçmişte, özellikle kadınlarda görülen ağrıların psikolojik sorunlarla ilişkilendirildiğini ve yeterince ciddiye alınmadığını belirten Tan, bugün fibromiyaljinin gerçek bir hastalık olduğuna ilişkin bilimsel verilerin bulunduğunu aktardı.

Fibromiyaljinin Avrupa'da iş gücü kaybına ve malulen emekliliğe kadar uzanan sonuçlara yol açtığına dikkati çeken Tan, Türkiye'de ise hastaların şikayetlerinin zaman zaman strese bağlı ağrılar olarak değerlendirilerek geçiştirilebildiğini dile getirdi.

Tan, hastalığın toplumda oldukça yaygın olduğunu kaydederek, "Dünya genelinde her 100 kişiden 8 ila 10'unda fibromiyalji olduğunu söyleyebiliriz. Dışarıya baktığınız zaman hasta sayısının ne kadar çok olduğunu görebilirsiniz." dedi.

"Fibromiyalji yalnızca ağrıdan ibaret değil"

Fibromiyaljinin kişinin yaşam kalitesini düşürdüğünü ve gerçek bir iş gücü kaybına neden olabildiğini belirten Tan, hastalığın farklı belirtileri de beraberinde getirdiğini anlattı. Tan, şöyle devam etti:

"Bu sırf ağrı değil, içinde başka bulguları da barındırıyor. Ter basmaları olabiliyor, sıcak ve soğuk hissetmeler yaşanabiliyor. Kadınlarda adet öncesi çok şiddetli ağrılar görülebiliyor. Huzursuz bağırsak sendromu dediğimiz belirtiler de ortaya çıkabiliyor. İçerisinde birçok semptomu kapsayan bir hastalık kümesi olarak söyleyebiliriz."

Hastalığın kadınlarda erkeklere göre 7-8 kat daha fazla görüldüğünü aktaran Tan, bu durumun nedenlerine ilişkin hormonal faktörlerin etkili olabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Tan, kadınların çalışma ve günlük yaşam yüklerinin de hastalığın ortaya çıkışında ve belirtilerin yönetiminde etkili olabileceğine işaret ederek, kadınların üstlendiği sorumlulukların erkeklere kıyasla daha fazla olduğunu ifade etti.

"Ağrı kesiciler tek başına fayda sağlamıyor"

Fibromiyaljinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Tan, tedavide bazı antidepresan ve epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlardan yararlanıldığını söyledi.

Bu ilaçların kullanılmasının hastalığın psikolojik olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Tan, fibromiyaljinin ağrı mekanizmalarıyla ilişkili gerçek bir sağlık sorunu olduğunu, yapılan bazı bilimsel çalışmalarda hastalarda ince sinir liflerine ilişkin değişikliklerin gözlendiğini kaydetti.

Tedavinin, hastanın şikayetlerine göre planlanması gerektiğine işaret eden Tan, "Tek başına ağrı kesici ilaçların hiçbir faydası yok. Bunun altını çizmekte fayda var. Bu ağrılar normal ağrı kesicilere cevap vermiyor." dedi.

"Egzersizle şikayetleri kontrol altına almak mümkün"

Tedavide, ilaçların yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de önemli olduğunu dile getiren Tan, masaj, sıcak uygulama ve düzenli egzersizin hastaların şikayetlerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Tan, özellikle yüzmenin fibromiyalji hastaları için yararlı bir egzersiz seçeneği olduğunu, düzenli fiziksel aktiviteyle şikayetlerin önemli ölçüde kontrol altına alınabileceğini kaydetti.

Hastalara yönelik egzersiz programlarının kişiye göre düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Tan, postür bozukluklarının da kas ağrılarına eşlik edebildiğine dikkati çekti.

Tan, özellikle uzun süre oturarak vakit geçiren gençlerde de duruş bozukluklarına bağlı kas ağrılarının görülebildiğini, bu nedenle hareketli yaşamın ve doğru duruş alışkanlıklarının erken yaşlardan itibaren kazanılmasının önemli olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
Ağrı KesicilerErsin TanSağlıkGüncelDünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest’in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
11:35
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği genç yıldızı kaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
10:40
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:53:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Kulunç kadınlarda 7-8 kat fazla görülüyor, ağrı kesiciler fayda sağlamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android