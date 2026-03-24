Kumköy\'de Yıkım Süreci Başladı

ANTALYA Aksu'da 750 çardağın yıkımının yapıldığı Kumköy kumsalında, Beşgöz Nehri'nin denize döküldüğü alanın kuzeyindeki 10 baraka ile Kadriye tarafındaki konteyner yapı için de yıkım süreci başlatıldı. Bu konteyner ve diğer baraka yapıların lağım atıklarının, nehrin diğer tarafındaki lağım çukurlarında olduğu gibi denize, nehre ve kumsala bırakıldığı da belirlendi.

Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinin sınırı konumundaki Beşgöz Nehri'nin denize döküldüğü, 'Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanında Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olan Kumköy sahilinde, nehrin kuzeyindeki alanda kaçak inşa edilmiş 10 baraka yapı yer alıyor. Nehrin doğusunda Serik sınırında ise arkasında nehir, önünde deniz manzarası bulunan, kendine özel plaj ve tekne bağlama alanı yapılmış, Özel Çevre Koruma Bölgesi konumundaki kumsal üzerine inşa edilmiş bir konteyner yapı bulunuyor.

BEŞ YILDIZLI OTEL SAHİLE GİRİŞİ ENGELLİYOR

Toplam 3,2 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahilinin yaklaşık 1,5 kilometresi Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi, diğer kısmı da Beşgöz Nehri'nin doğusunda Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi sınırlarını kapsıyor. Kadriye kısmında da 5 yıldızlı bir otelin tamamen kapatarak, kara yolunu da engellediği kumsalda, Aksu Belediyesi'nin Halk Plajı için kapsamlı temizlik çalışması yürütülüyor.

LAĞIMLARI NEHİR VE DENİZİ KİRLETİYOR

Kumköy sahilinde daha önce 750 civarındaki kaçak çardak kaldırıldıktan sonra kumlara gömülü araç lastikleriyle yapılmış 1500'ü aşkın lağım çukurunda olduğu gibi, bu kaçak yapıların lağım atıklarının da kumsala, nehre ve denize bırakıldığı belirlendi. Beşgöz Nehri'ndeki kanalizasyon atıkları, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

'HEPSİ YIKILACAK'

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, sahilin Aksu sınır kısmındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra nehrin diğer tarafına da geçeceklerini söyledi. Nehrin kuzeyindeki 10 civarındaki baraka yapı ve Kadriye tarafındaki 'sahilkondu'nun da yıkılıp, kaldırılacağını açıklayan Yıldırım, o bölgede balıkçılar için bir barınak planladıklarını kaydetti. Amatör veya profesyonel balıkçılar için fırtınalı, kötü havalarda korunabilecekleri bir barınağa ihtiyaç olduğunu anlatan Yıldırım, kumsal tamamen temizlendikten sonra halk plajı ve barınakla birlikte Kumköy'ün Antalya'nın en güzel, en temiz ve en güvenli plajı olacağını dile getirdi.

BİR YARIMADA GİBİ

Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan doğa harikası kumsalda, iki ilçe sınırını oluşturan Beşgöz Nehri denizle buluşuyor. Bir tarafı orman, diğer tarafı kumsal olan nehrin denizle buluştuğu alan, küçük bir yarımadayı andırıyor. Kadriye Mahallesi'ndeki bu bölgeye araçla sadece beş yıldızlı bir otelin sahasından veya özel villa sitesinden geçilebiliyor. 5 yıldızlı otelin de kumsala geçiş yolunu kapattığı bölgeye nehrin diğer kıyısından da tekneyle ulaşım sağlanabiliyor.

ÖZEL PLAJ VE İSKELESİ VAR

DHA'nın gündeme getirdiği konteyner yapının bölgede yaşayan O.E. isimli kişiye ait olduğu belirlendi. Kaçak konteyner yapının bir tarafı Beşgöz Nehri'ne, diğer tarafı denize bakıyor. Nehrin tarafına özel iskele yapan O.E.'nin, deniz kenarına da özel bir plaj yaptırdığı görüldü.