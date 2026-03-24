Kumköy'de Yıkım Süreci Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumköy'de Yıkım Süreci Başladı

Kumköy\'de Yıkım Süreci Başladı
24.03.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Aksu'da kaçak yapılar yıkılıyor, lağım atıkları nehir ve denizi kirletiyor.

ANTALYA Aksu'da 750 çardağın yıkımının yapıldığı Kumköy kumsalında, Beşgöz Nehri'nin denize döküldüğü alanın kuzeyindeki 10 baraka ile Kadriye tarafındaki konteyner yapı için de yıkım süreci başlatıldı. Bu konteyner ve diğer baraka yapıların lağım atıklarının, nehrin diğer tarafındaki lağım çukurlarında olduğu gibi denize, nehre ve kumsala bırakıldığı da belirlendi.

Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinin sınırı konumundaki Beşgöz Nehri'nin denize döküldüğü, 'Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanında Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olan Kumköy sahilinde, nehrin kuzeyindeki alanda kaçak inşa edilmiş 10 baraka yapı yer alıyor. Nehrin doğusunda Serik sınırında ise arkasında nehir, önünde deniz manzarası bulunan, kendine özel plaj ve tekne bağlama alanı yapılmış, Özel Çevre Koruma Bölgesi konumundaki kumsal üzerine inşa edilmiş bir konteyner yapı bulunuyor.

BEŞ YILDIZLI OTEL SAHİLE GİRİŞİ ENGELLİYOR

Toplam 3,2 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahilinin yaklaşık 1,5 kilometresi Aksu ilçesine bağlı Kumköy Mahallesi, diğer kısmı da Beşgöz Nehri'nin doğusunda Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi sınırlarını kapsıyor. Kadriye kısmında da 5 yıldızlı bir otelin tamamen kapatarak, kara yolunu da engellediği kumsalda, Aksu Belediyesi'nin Halk Plajı için kapsamlı temizlik çalışması yürütülüyor.

LAĞIMLARI NEHİR VE DENİZİ KİRLETİYOR

Kumköy sahilinde daha önce 750 civarındaki kaçak çardak kaldırıldıktan sonra kumlara gömülü araç lastikleriyle yapılmış 1500'ü aşkın lağım çukurunda olduğu gibi, bu kaçak yapıların lağım atıklarının da kumsala, nehre ve denize bırakıldığı belirlendi. Beşgöz Nehri'ndeki kanalizasyon atıkları, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

'HEPSİ YIKILACAK'

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, sahilin Aksu sınır kısmındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra nehrin diğer tarafına da geçeceklerini söyledi. Nehrin kuzeyindeki 10 civarındaki baraka yapı ve Kadriye tarafındaki 'sahilkondu'nun da yıkılıp, kaldırılacağını açıklayan Yıldırım, o bölgede balıkçılar için bir barınak planladıklarını kaydetti. Amatör veya profesyonel balıkçılar için fırtınalı, kötü havalarda korunabilecekleri bir barınağa ihtiyaç olduğunu anlatan Yıldırım, kumsal tamamen temizlendikten sonra halk plajı ve barınakla birlikte Kumköy'ün Antalya'nın en güzel, en temiz ve en güvenli plajı olacağını dile getirdi.

BİR YARIMADA GİBİ

Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan doğa harikası kumsalda, iki ilçe sınırını oluşturan Beşgöz Nehri denizle buluşuyor. Bir tarafı orman, diğer tarafı kumsal olan nehrin denizle buluştuğu alan, küçük bir yarımadayı andırıyor. Kadriye Mahallesi'ndeki bu bölgeye araçla sadece beş yıldızlı bir otelin sahasından veya özel villa sitesinden geçilebiliyor. 5 yıldızlı otelin de kumsala geçiş yolunu kapattığı bölgeye nehrin diğer kıyısından da tekneyle ulaşım sağlanabiliyor.

ÖZEL PLAJ VE İSKELESİ VAR

DHA'nın gündeme getirdiği konteyner yapının bölgede yaşayan O.E. isimli kişiye ait olduğu belirlendi. Kaçak konteyner yapının bir tarafı Beşgöz Nehri'ne, diğer tarafı denize bakıyor. Nehrin tarafına özel iskele yapan O.E.'nin, deniz kenarına da özel bir plaj yaptırdığı görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Antalya Aksu, Güncel, Kumköy, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumköy'de Yıkım Süreci Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar
Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
ABD’den Hürmüz Boğazı hamlesi 4500 deniz piyadesi bölgeye sevk edildi ABD'den Hürmüz Boğazı hamlesi! 4500 deniz piyadesi bölgeye sevk edildi
Gerçek mi değil mi Bu videoyu görenler ikiye bölündü Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü
MEB duyurdu Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek MEB duyurdu! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası
Transferde büyük ters köşe Griezmann’da anlaşma tamam, forma numarası bile belli Transferde büyük ters köşe! Griezmann'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:48
Milli Takım kampına damga vuran görüntü
Milli Takım kampına damga vuran görüntü
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
09:38
İşte parmağı kopan Noa Lang’ın son hali
İşte parmağı kopan Noa Lang'ın son hali
09:36
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü Basın açıklaması sırasında füze düştü
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:47
Geceye damga vuran kare Canlı yayında gülme krizine girdiler
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler
08:41
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına ’’ülkeyi derhal terk edin’’ çağrısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 10:51:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Kumköy'de Yıkım Süreci Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.