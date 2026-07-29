Kumluca'da Orman Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kumluca'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Kumluca\'da Orman Yangınları Devam Ediyor
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Antalya Valisi Şahin, Kumluca'daki yangınlarla mücadele ettiklerini, 12 farklı yangınla uğraştıklarını açıkladı.

VALİ ŞAHİN, KUMLUCA'DAKİ YANGIN BÖLGESİNDE

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca ilçesinde orman yangınının devam ettiği bölgede inceleme yapıp bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, 28 Temmuz'da, saat 03.00 sıralarında, Kaş bölgesinde çıkan yangının devam ettiğini söyledi. Bugün de sabaha doğru Alanya'da yangın çıktığını ve kentteki 12 orman yangınına müdahale edildiğine değinen Vali Şahin, bunlardan Kaş'taki yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtti.

'12 YANGIN ÇIKTI, GÜÇLERİMİZİ BÖLMEK ZORUNDA KALDIK'

Vali Şahin, "Çok sayıda yangınla mücadele ettik. Toplam sayısı 12'yi buldu. Birkaç saat önce Kumluca ilçesinin Yazır Mahallesi'nin Adrasan yol ayrımının olduğu yerde yangın çıktı. Bu kadar çok yangın çıkmasına yoğun rüzgar, kuru hava ve yüksek sıcaklık etki etti. Aynı anda birden fazla yangınla mücadele ettik. Komşu illerdeki yangınlarla güçlerimizi bölmek zorunda kaldık. En sıkıntılı olan Kaş bölgesinde yüksek rakım vardı. Karadan ulaşım mümkün değildi, orada iyi noktaya geldik. Kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi düşürüldü. Açıkta alev yok. Soğutmaya devam ediliyor" diye konuştu.

'KUMLUCA'DA 50 HANEYİ BOŞALTTIK'

Kumluca ilçesinde yangının ayrı noktalara sıçradığını aktaran Vali Şahin, "Hamleli rüzgar var. Yön değiştiriyor. Bunun da getirdiği personel güvenliği riski var. Vatandaşın can mal güvenliği riske giriyor. 50 haneyi boşalttık, 10 konut kullanılamaz hale geldi. 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı, 281 personelle bu bölgede çalışma devam ediyor. Bu mücadeleye jandarma ekipleri timleriyle, destek veriyor. Emniyet, jandarma TOMA'ları burada, belediyelerimizin itfaiye daireleri, komşu illerden destek ekiplerimiz sahada çalışıyor. Hızlı şekilde sonuç alabileceğimizi umuyoruz. Şu anda Kumluca- Kemer yolunu trafiğe kapattık. Yangının seyrine göre birkaç saatte açmayı planlıyoruz" dedi.

KAŞ'TA 3 PERSONEL YARALANDI

Kaş'taki yangında Elmalı Orman İşletme'ye bağlı 3 personelin küçük yaralanma yaşadığını belirten Vali Şahin, "Onun dışında herhangi bir yaralı, can kaybımız yok. Meteorolojik veriler, fırtınanın deniz yüzeyinden devam ettiğini gösteriyor. 2-3 gün devam edecek. Çok değişik hava. Denizden gelen rüzgar, rutubet getirir ama kuru hava var. Çok yüksek seviyede fırtına. Bu da işimizi zorlaştırıyor. 12 yangından 10'u söndürüldü. 1'i söndürülmek üzere, Kumluca yangınıyla ilgili mücadele sürüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Kumluca, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da Orman Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika

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