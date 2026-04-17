Kumluca'daki Karavancılara Tahliye Tepkisi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Aktaş sahilinden kaymakamlık emriyle başka bir noktaya tahliye edilen karavancılar dışlandıklarını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde belediye tarafından bir alan hazırlamasına rağmen Mavikent Mahallesi'ndeki Aktaş sahilinde kalmaya devam eden karavancıların büyük kısmı Kaymakam Bahadır Güneş imzalı kararla jandarma tarafından çıkarıldı. Kaymakamlık kararında, "İlçemiz genelinde son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının kamuya açık alanlarda, sahil şeritlerinde cadde/yol kenarlarına ve yeşil alanlara, ormanlık alanlara izinsiz şekilde park eden karavan sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir. Bu durum çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını, vatandaşların sahillerden yararlanma vb. gibi sosyal haklarını kullanmasında ve ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede ciddi aksaklıkların yaşanmasına neden olması sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31. maddesinin (e) fıkrası 'Kaymakam ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişinin düzenlemek ve denetlemekten sorumludur' hükmü ile ve aynı kanunun 32. maddesinin (ç) fıkrası 'İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gerekli karar ve tedbirleri alır' hükümleri çerçevesinde; resmi karavan park ve çadır alanları ile ruhsatlı ve izinli kamp alanları dışında, ilçe genelinde karavanla gece ve gündüz konaklama yapılması yasaklanmasına, kamuya açık yol kenarları, sahil şeritleri, yeşil alanlar ve diğer kamu alanlarında karavanla park edilerek konaklamanın yasaklanmasına, halka açık alanlarda izinsiz kurulan çadırlar ve park edilen karavanların uyarılara rağmen kaldırılmaması halinde kolluk kuvvetleri ve belediye ekiplerince kaldırılarak yediemin otoparkına çekilmesine karar verilmiştir" ibareleri yer aldı.

Beykonak'taki alana yerleşen karavancılar ise dışlandıklarını söyledi. Bursa'dan gelip Aktaş'ta karavanında kalmayı sürdüren Kıvanç Tutal (32), "Çevre temizliği bahanesiyle buradan tahliye ediliyoruz. Ancak çevredeki çöpleri biz topluyorduk. Biz buralarda olmazsak buralar daha çok kirlenecek. Mümkün oldukça doğamıza sahip çıkmaya çalışıyorduk. Karavanlardaki tuvaletleri dahi kullanmıyorduk. Belediyenin sağladığı içme suyu, duş ve tuvaletlerden faydalanıyorduk. Bu imkanlar varken dışarıya fosseptik boşaltmamız mümkün değil. Hayatın kaosundan kaçıyoruz. Ama daha çok kaos yaşıyoruz. Bize herhangi bir yer gösterilmiyor. Gösterilen yerler çok kötü. Bir anda fahiş zamlar geliyor" dedi.

Tamer Özcan (52), "Bizim sıkıntımız aramızda bozuk çıkabilecek insanlarla genellemeye bir tutulmamız. Mutlaka her grubun, toplumun içinde kötü insanlar bunuyor ama biz de onlarla aynı kefeye konuyoruz. Ben bizzat eşimle kaldığımız Aktaş Plajı'nı günde 3 defa temizliyorum. Ama ona rağmen jandarma ve zabıta tarafından 'Kardeşim burayı boşaltın, sebebi belli değil' deniyor. Çıkın gidin buradan nereye giderseniz gidin. Gideceğimiz yer belli değil. Bize bir yer gösterilse veya bir hatamız varsa söylense. Kararnameye bakıyorum. Denize girilmesi engelleniyor, nisanda pek de denize giren yoktu. 3-5 karavancı Polonyalı arkadaş vardı. Onlar denize giriyordu. Biz kimseye engel olmadık. Pozisyonumuz denizi kapatacak şekilde de değil. 30 yıl demir çelik sektöründe çalıştım. Gün yüzü görmeden 30 yıl 3 vardiya çalıştım. 21 yaşımda girdim, 51 yaşında çıktım. Emekli ikramiyemle arabamın arkasına karavan takma hayalim vardı. Güzelim ülkemi dolaşıp gezeyim. İnsanlara tanışayım. Apartmanımın balkonunda, televizyon karşısında, kahvede ömrüm geçmesin. Amacım budur. Bir yerlere yerleşmek, çökmek değil" diye konuştu.

Erol Mergen (55), "İmkanlar dahilinde karavancılığı karavancılık felsefesiyle yapmaya çalışan insanlarız. Yere çöp atan, kirli suyunu yerlere bırakan karavancı değildir. Biz onlardan değiliz. Biz onlardan ayrılarak hak ettiğimiz değerin verilmesini, onların da devlet tarafından takibinin yapılarak gereken cezaları almasını bekliyoruz. Ama aynı kefeye konulmamız zorumuza gidiyor. Biz bu ülkenin insanı değil miyiz? Biz de doğanın temiz kalması için elimizden geleni yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Kurumlardan beklentimiz yüksek değil. Tuvalet ve içme suyu. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz" dedi.

Özgür Kement, "Devlete vergilerimizi tam anlamıyla vermişiz. Emekliliğimizde biraz gezelim istedik. Geldiler bizi Mavikent bölgesinden kaldırdılar" diye konuştu.

Sefa Dingeç de "Biz soğuk bölge, Bilecik'ten geldik. Temiz hava alalım. Sıcak bölgeye geçelim diye geldik. 10 gün önce geldik. Yakında döneceğiz zaten. Çünkü bayram geliyor" dedi.

