Kurban Bayramı'nda 903 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda 903 kişi yaralandı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da kurban keserken yaralanan 903 kişi, hastanelik oldu. Kocaeli'de 328 kişi, Sakarya'da 368 kişi, Düzce'de 62 kişi, Zonguldak'ta 93 kişi ve Bolu'da 52 kişi tedavi altına alındı.

16.06.2024 19:05
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da kurban keserken yaralanan 903 kişi, hastanelik oldu.

Kocaeli'de kurbanlıkları keserken el, kol veya bacaklarından yaralananlar kentteki hastanelere geldi. İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Darıca, Kandıra ve Dilovası ilçelerinde 328 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Sakarya'da da kesim işlemleri sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere giden 368 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Düzce'de ise sabah saatlerinden itibaren 62 kişi, acil servislerde tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta kurbanlık kesiminde yaralanan 93 "acemi kasap", başta Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere başvurdu.

Bolu'da ise kent merkezi ve Gerede ilçesinde kesim işlemleri yaparken yaralanan 52 kişiye hastanelerde müdahale edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda 903 kişi yaralandı - Son Dakika

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