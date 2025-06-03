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Kurban Bayramı Rezervasyonları Artıyor

Kurban Bayramı Rezervasyonları Artıyor
03.06.2025 11:33
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Kuzey Ege ve Güney Marmara adalarındaki turizm işletmeleri, Kurban Bayramı tatili için yoğun rezervasyon aldı.

BURAK AKAY/MİRAÇ KAYA - Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden Kuzey Ege ve Güney Marmara adalarındaki işletmelerde Kurban Bayramı tatili rezervasyonları yoğunlaştı.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada, Balıkesir'in Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarındaki turizm işletmeleri Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlayacak.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furuncu, AA muhabirine, bayram hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Adanın sezon açılışının her yıl olduğu gibi 19 Mayıs'ta yapıldığını ifade eden Furuncu, "Misafirlerimiz oldukça yoğun ilgi, alakayı gösterdiler. Şimdi bayramı bekliyoruz. Bayramda da bu sezonun ilk bayramı olacak. Rezervasyonlar oluşmaya başladı. Bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz ve bekliyoruz." dedi.

Furuncu, odaları misafirler için hazırladıklarını belirterek, "Eksiklerimiz vardı onları tamamladık. Belediyemizle işbirliği yaparak her türlü hazırlığımızı yaptık. Konaklama tesislerimiz, restoranlarımız hazır. Sanıyorum iyi ve keyifli bir bayram olacak. Hava durumu da iyi gösteriyor." diye konuştu.

Bozcaada'da otel ve restoran işletmecisi Oya Terzioğlu da bayram tatili için tüm hazırlıkların yapıldığını ve misafirlerin beklendiğini dile getirerek, "Adamız bu bayram tatilinde de yine konuklarını en güzel şekilde ağırlayacak. Biz günler öncesinden hazırlıklarımızı tamamladık. Güzel ve tatlı anıların biriktirileceği bir bayram tatiline tüm konuklarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkımızı ucuz ve temiz bir tatil için Gökçeada'ya bekliyoruz"

Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da ilçede her bayram olduğu gibi yüksek bir taleple karşılaştıklarını söyledi.

Geçen yıla göre bu sezon daha iyi rakamlar beklediklerini anlatan Aylı, şöyle devam etti:

"Çünkü 19 Mayıs tatilinde kısmen de olsa iyi bir kıpırdanma oldu. Kurban Bayramı'nda da büyük ihtimalle doluluk oranları yüksek gözüküyor. Aldığımız verilere göre şu anda çevrim içi satışlar hemen hemen bitmiş durumda. Feribotlar için ek seferler çok. Her iki saatte bir sefer olacak. Yani Çanakkale'de ya da Kabatepe'de bekleme süreleri çok azalacak. İyi bir sezon bekliyoruz. Fiyatlar da uygun. Geçen seneki fiyatların hemen hemen aynısı. Halkımız burada rahat edeceğine inanıyoruz."

Aylı, Gökçeada'ya geçen sezon 1 milyon 300 bin kişinin giriş yaptığına hatırlatarak, bu yıl 1,5 milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini vurguladı.

İyi bir sezon beklediklerini aktaran Aylı, "Gelecek olan misafirlerimize Gökçeada'da iyi bir tatil vadediyoruz. Şu anda hazırlıklar devam ediyor. Belediyemiz, kaymakamlığımız, turizm derneklerimiz harıl harıl çalışıyorlar. Sahiller düzenleniyor. Halkımızı ucuz ve temiz bir tatil için Gökçeada'ya bekliyoruz." dedi.

Gökçeada'daki turizm işletmecisi Vedat Büyükarslan da adanın son yıllarda yoğun talep alan trend bir turizm merkezi haline döndüğünü belirtti.

Büyükarslan, bayram tatili için rezervasyonların devam ettiğini ifade ederek, bayramı yüzde 95-100 dolulukla geçireceklerini kaydetti.

"Her türlü emniyet tedbirlerimizi gözden geçirdik"

Kurban Bayramı hazırlıklarını yerinde incelemek için Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarına ziyarette bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da adalara gelecek tatilcilerin rahat vakit geçirmeleri için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Otelleri de denetlediklerini anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Temennimiz ve arzumuz adalarımıza gelen misafirlerin güzel bir ortamda tatillerini geçirmeleridir. İnşallah Kurban Bayramı'nda buraya gelecek olan tatilcilerimizin huzurlu ve emniyetli bir şekilde tatillerini geçirmeleri için de her türlü emniyet tedbirlerimizi gözden geçirdik. Bu vesileyle adalarımızı ziyaret edecek olan tüm tatilcilerimize huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum."

Avşa'daki işletmecilerden Mesut Temel de Avşa'nın Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olduğunu belirtti.

Temel, Avşa'da ailelerin rahatlıkla tatil yapabileceğini vurgulayarak, "Türkiye'deki bütün değerli dostlarımızın adamızda tatil yapmalarını tavsiye ederiz. Adada her bütçeye uygun konaklama imkanları mevcut. Son zamanlarda yeni yapılan lüks oteller de mevcut. Esnafları, lokantaları gayet güzel. Fiyatlarımız gayet uygun. Herkesi adamıza bekleriz. Bayram için yüzde 100'e ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Rezervasyonları Artıyor - Son Dakika

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