Kurban Bayramı Tatilinde Doğa ve Deniz Tercih Edildi

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Kurban Bayramı tatilini doğada ve denizde geçirmek isteyenlerin tercihi tabiat ve milli parklar ile sahiller ve şelaleler oldu.

Sakarya'da bayram tatilinde havaların sıcak seyretmesi dolayısıyla serinlemek isteyenler, Geyve ilçesindeki Doğançay Şelalesi'ne akın etti.

Şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan şelaleye zorlu parkuru aşarak ulaşanlar, soğuk suda yüzerek serinledi.

Tatilcilerin bir kısmı şelalenin altına girmeyi tercih ederken, bir kısmı da çevrede piknik yaparak doğanın tadını çıkardı.

Ziyaretçilerden Muhammet Yol, AA muhabirine, şelalenin çok güzel bir yer olduğunu, bayram tatilini burada değerlendirdiklerini belirterek, "Herkese tavsiye ederim. Havalar çok sıcak. Serinlemek için buraya geldik. Herkesin gelebileceği bir yer, aile alanı var." diye konuştu.

Hava sıcak olduğu için suya girdiğini dile getiren 9 yaşındaki Mete Usta da "Bayram tatilini burada değerlendiriyoruz. Çok yüksek bir yerden buralara geldik. Ulaşmak zor. Su çok güzeldi ama soğuk. Buraya bir daha gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden günübirlik ya da konaklamalı gelen tatilciler, Abat'ta yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler milli parkta yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazıları belirlenen alanlarda mangal yakarak piknik yaptı.

Tatilciler, hava sıcaklığının 30 derece olduğu Abant'ta ağaç gölgeleri ve ormanlık alanlarda dinlendi.

Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle milli parkın girişinde zaman zaman araç kuyruğu oluştu.

Düzce

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'ya gelenler, sahillerde ve tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu.

Konumu dolayısıyla İstanbul ve Ankara'dan gelen ziyaretçileri ağırlayan ilçede, bayramın üçüncü gününde sıcak havadan bunalanlar plajlara akın etti.

Tatilciler, 35 kilometrelik sahil şeridine sahip ilçede sıcak havanın etkisinden kurtulmak için denize girdi.

İlçedeki otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı öğrenildi.

Öte yandan Düzce merkezde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, tabiat parkları ve mesire alanlarını tercih etti.

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı ve Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda gelenler, şelalerin döküldüğü alanlara girerek serinledi.

Zonguldak

Zonguldak'ta sıcak ve nemli havadan bunalanlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramının üçüncü gününü Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarında geçirenler, sahillerde hem güneşlendi hem de denizin keyfini çıkardı.

Cankurtaran ekipleri de yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Kentte hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 23 derece, nem ise yüzde 80 ölçüldü.