Kurban Eti Saklama Uyarıları

TÜRKİYE Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban etinin poşete konularak doğrudan dolaba kaldırılmaması gerektiğini belirterek, "Sıcak et üst üste konulursa bakteri üretir ve ciddi sağlık riski oluşturur. Vatandaşlarımızı yıllardır bilinçlendiriyoruz. Eskiden yüzde 25-30 olan et zayiatı bugün yüzde 3-5 seviyelerine düştü" dedi.

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara kurban eti saklama yöntemleri ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Osman Yardımcı, kurban etinin yanlış saklanmasının hem ekonomik kayba hem de sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. Vatandaşların özellikle kurban kesiminin ardından yapılan muhafaza hatalarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Yardımcı, etlerin poşete konularak doğrudan dolaba kaldırılmaması gerektiğini anlattı.

'ETLER 5-6 SAAT DİNLENDİRİLMELİ'

Kurban kesildikten sonra etlerin hemen dolaba kaldırılmaması gerektiğini belirten Yardımcı, "Evlerde klima varsa açsınlar. Temiz bir örtü ya da sergi üzerine etleri sererek önlü arkalı 1'er saat çevirmek gerekiyor. Yaklaşık 5-6 saat dinlenen et hem kendini toplar hem de işlenirken zayiat vermez. Ama sıcak eti üst üste koyarsanız yanma yapar, renk değiştirir ve bakteri oluşturur. Bu da insan sağlığı açısından ciddi risk taşır" diye konuştu.

Federasyon olarak yıllardır vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Yardımcı, "Biz yıllardır televizyonlarda, basında vatandaşlara nasıl saklama yapılacağını anlatıyoruz. Hanımefendilere özellikle söylüyoruz; kurban eti hemen poşete koyulup dolaba atılmaz. Bu bilinç oluştuğu için Türkiye genelinde et zayiatı yüzde 25-30 seviyelerinden yüzde 3-5'e kadar düştü" dedi.

'İLK GÜNÜ ETLERİN DOĞRU MUHAFAZA EDİLMESİNE AYIRIN'

Bayram süresince kasapların vatandaşın mağdur olmaması için hizmet vereceğini ifade eden Yardımcı, "Tüm esnafımız açık olacak. Vatandaşlarımız etlerini getiriyor, bizler de 24 saat muhafaza edip ertesi gün hazırlamasını yapıyoruz. Çünkü et temel gıda maddesi. Sağlıklı tüketilmesi gerekiyor" dedi.

Etin insan sağlığı açısından önemine dikkati çeken Yardımcı, "Et; fosfor, kalsiyum ve protein açısından çok önemli bir besin. İnsan vücudunda kan hücrelerini yenileyen temel gıda maddelerinden biridir. Bu nedenle doğru saklanması gerekiyor. Vatandaşlarımız kurbanın ilk günü etlerini doğru şekilde muhafaza etmeye zaman ayırmalı" diye konuştu.

'MERDİVEN ALTI KIYMA ÇEKİMİNE DİKKAT'

Bayram döneminde 'merdiven altı' diye tabir edilen işletmelerde yapılan kıyma çekimine karşı da uyarılarda bulunan Yardımcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda genelge yayımladığını söyledi. Hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yardımcı, "Berberde, bakkalda, lokantada kıyma çekilmez. Herkes kendi işini yapmalı. Hijyen kurallarına uymayan işletmelere ağır cezalar uygulanacak. Vatandaşlarımız sadece yetkili ve hijyenik işletmeleri tercih etmeli" dedi. Vatandaşların kurbanlık alırken sağlık raporlarını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini de söyleyen Yardımcı, "Tarım Bakanlığı'nın verdiği sağlık raporları ve pasaportlar önemli. Vatandaşlarımız dini vecibelere uygun, sağlıklı kurbanlıkları tercih etmeli" diye konuştu.