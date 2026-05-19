Kurban Fiyatları Zirveye Çıktı

(ANKARA) - CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, yanlış tarım politikaları ve hayvan varlığındaki yetersizlik nedeniyle fiyatların zirveye çıktığını, mevcut ekonomik koşullarda vatandaş için kurban kesmenin artık hayal olduğunu söyledi.

CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Kurban Bayramı öncesinde kurban fiyatlarını değerlendirdi.

Solakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları kurulmaya başlanırken, maliyet tablosunun da netleştiğini belirtti.

Besilik, canlı hayvan, yem, nakliye, işçilik ve diğer maliyetlerin artması nedeniyle kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 40 ile 50 arasında artış gösterdiğini aktaran Solakoğlu, "Bu artışla büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 255 bin TL seviyelerine dayanırken küçükbaş kurbanlıklar ise 30 bin TL sınırına ulaştı" ifadelerini kullandı.

SOLAKOĞLU, TEMEL SORUNA İŞARET ETTİ

Solakoğlu, piyasadaki temel sorunun, hayvan varlığındaki yetersizlik olduğunu belirterek, "Hayvancılıkta bir politikasızlık hakim, ithalata bağımlılık üreticiyi bitirdi. Hayvan doğduğu anda çok pahalı doğuyor çünkü hayvan yok. Onlar ucuz olsun diye eti ve hayvanı ithal ediyorlar ancak içeride üretim olmayınca fiyat yükseliyor. Bu durum her alana, ete de süte de çocukların beslenmesine de yansıyor" değerlendirmesini yaptı.

Sencer Solakoğlu, mevcut ekonomik koşullar ve gelir adaletsizliği nedeniyle bir insanın büyükbaş kurban kesmesinin artık hayal olduğunu, böyle giderse kurbanlık kesiminin zenginlerin ibadeti haline geleceğini belirtti.

GIDA ENFLASYONUNUN ETKİSİ

Gıda enflasyonunun genel anlamda maaş artışlarının çok üzerinde seyretmesinin üzücü olduğunu dile getiren CHP'li Solakoğlu, toplumun alım gücündeki düşüşe dikkati çekti. Emekli ve çalışan maaşlarının gıda fiyatları karşısında yetersiz kaldığını belirten Solakoğlu, "Resmi rakamlara göre yüzde 35'lerde seyreden bir gıda enflasyonuna karşın maaşlara yapılan düşük zam nedeniyle insanlar her geçen gün beslenmek yerine karın doyuruyorlar. Türkiye'deki gelir adaletsizliği, Türkiye'nin yüzde 80'lik kesimini çok fakirleştirdi ve sağlıksız beslenmek zorunda bıraktı" ifadelerini kullandı.

SATICILARIN DURUMU

Solakoğlu, geçmiş yıllarda birçok ilden metropol illere gelen hayvan satıcılarının pazarlardan çekilmeye başladığını, bu durumun hem mal yokluğundan, hem yüksek nakliye masraflarından hem de ekonomik belirsizlikten kaynaklandığını anlattı.

Üreticinin maliyetlerini karşılayamadığını ve büyükşehir pazarlarında satış yapma umudunun kalmadığını kaydeden Sencer Solakoğlu, şöyle devam etti:

"Adamın elinde hayvan yok. Hayvan bulamıyorlar, piyasada hayvan yok. İnsanların geliri çok düştüğü için hayvanı getirse bile orada satamayacağını bildiği için gelmek istemiyor, yerinde satmaya çalışıyor. Kurban ibadetini yapmak isteyen Müslüman bir insanın bugün büyükbaş kesimi yapması hayal oldu."

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA NE OLACAK

Sencer Solakoğlu, Türkiye'nin ette ithalata bağımlı olduğunu ve bu durumun yakın zamanda değişmeyeceğini savunarak, politikalar değişmediği sürece fiyatlarda düşüş beklemenin yanlış olacağını kaydetti. Solakoğlu, "Yapılan ithalatın oranlarına göre ve dünyadaki fiyatların da artışıyla beraber et fiyatları muhtemelen enflasyonun üzerinde artacaktır. Önümüzdeki bir veya iki yılda bunun bir anda değişmesi söz konusu değil çünkü politikalar değişmiyor. Politikalar değişmediği sürece de et fiyatlarının dolayısıyla kurbanlık fiyatlarının da oransal olarak daha az artmasını beklemek yanlış olur" değerlendirmesini yaptı.

AVRUPA İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Çiftçilerin ekonomik ve sosyal statü olarak geride kaldığını, geçmiş yıllarda 44 olan çiftçi yaş ortalamasının bugün 59'a yükseldiğini belirten Solakoğlu, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımızı şehirlere göndermişiz, 'Bu işi yapma, kendini kurtar' mesajını vermişiz. Avrupa'da bizimle benzer coğrafyaya sahip ülkelerde çiftçiler refah içinde, hobilerine vakit ayırabildikleri bir hayat sürerken bizde tek hayal borç ödemek oldu. Türkiye'de ne yazık ki çiftçiler hem statü olarak en dipte hem kazanç olarak en dipte. Çiftçilik mesleğini bilenlerin yönettiği bir sistemle yani biz geldiğimizde bu hayaller gerçek olabilir."