Kurban pazarında denetim kavgası

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurban pazarında denetim sırasında besiciler ile ekipler arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgaya müdahale etti. Olayda 2 polis memuru hafif yaralandı.

Olay, Keçiören'deki Bağlum Kurban Pazarı'nda meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazarda denetim yaparken, bazı besiciler denetime karşı çıktı. Bunun üzerine veterinerler ile besiciler arasında tartışma yaşandı.

BESİCİLER TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDI

Tartışmanın büyüyüp arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak besiciler yine de kontrole izin vermedi. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Besiciler, polise taş ve sopalarla saldırdı. Polis de havaya ateş açarak olaya müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan arbedede 2 polis memuru başından yaralandı. Yaralı polisler ambulansta yapılan müdahaleden sonra hastaneye götürüldü. Kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.