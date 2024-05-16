Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi\'nde \'İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar\' konferansı düzenlendi

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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Nil Mustafa, iletişim alanındaki gelişmenin sorunları ve imkanları birlikte getirmesinden dolayı, "Küresel İletişim Derneği 16. Konferansı" için "?İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar" temasının belirlendiğini söyledi.

Konferans Başkanı Mustafa, "Küresel İletişim Derneği 16. Konferansı"nın açılışında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Küresel İletişim Derneğinin 2007'de ABD'de kurulan kar amacı gütmeyen bir kurum olduğunu belirten Mustafa, iletişim alanında medya profesyonelleri ve endüstri profesyonelleri ile çalışan derneğin, her sene farklı ülkelerde paydaşlarıyla buluşmak amacıyla konferanslar düzenlediğini ifade etti.

Mustafa, dün açılışı yapılan ve 17 Mayıs'a kadar İstanbul'da devam edecek olan uluslararası konferansın, köklü tarihe sahip Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Türkiye dahil 15 ülkedeki 7'si Türk 23 farklı üniversiteden akademisyen ve medya profesyonellerinin katıldığını belirtti.

Uluslararası bir konferans düzenlemenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Mustafa, "Bu seneki konferansın teması 'İletişimin Geleceği' ve bununla ilgili "Vaatler ve Sorunlar" olarak belirlendi. Bildiğiniz gibi iletişim alanı günden güne, her geçen gün hızla değişmekte. Bu nedenle de birçok sorunu ve birçok imkanı da yanında getirmekte. Bu konu başlığı bu nedenle seçildi." dedi.

Güncel konulara ilişkin çok sayıda panel düzenlenecek

Mustafa, panellerin ilk oturumunun "Demokrasi Krizi ve Medya" başlığı altında yürütüleceğini ifade ederek, oturumun, Almanya Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı da yapmış olan Almanya Erfurt Üniversitesinden Prof. Dr. Kai Hafez tarafından yönetileceğini belirtti.

Bir diğer panelin "Dijital Çağda Gazetecilik" olduğunu anlatan Mustafa, söz konusu başlık altında gazeteciliğin dijital çağda aldığı yolun tartışılacağını vurguladı.

Mustafa, konferansta yapılacak "Medya Psikolojisi ve Temsil" başlıklı panelin önemine ilişkin, "Bildiğiniz gibi medya insanların bilinçaltını ve bilincini şekillendirmekte, izlediğimiz diziler, takip ettiğimiz sosyal medya platformları insanların kimliklerini dönüştürmekte veya buralarda farklı kimlik hareketlerine yol açmakta." diye konuştu.

Konferansta "İletişim ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panelle önemli bir sorun olan sürdürülebilirlik konusunun ele alınacağını belirten Mustafa ayrıca, "Halkla İlişkiler ve Kriz İletişimi" başlıklı panelle Kovid-19 salgınına karşı devletlerin tepkileri ve bunların medya etkileşiminin ele alınacağını kaydetti.

Gazze konusuna da oturumlarda değinilecek

Mustafa, kriz iletişiminde bir diğer konu başlığının Pakistan'da meydana gelen depremler ve sel baskınları gibi olayların olduğuna işaret ederek, bu krizlerin devletler tarafından nasıl ele alındığı ve toplumda nasıl sorunlara yol açtığının görüşüleceğini dile getirdi.

Etkinliğe katılacak ve konuşacak akademisyenlerin bu alanlarda ülkelerinde çalışan ve çalışmalarında eleştirel yaklaşan kişiler olduklarını aktaran Mustafa, "O nedenle Gazze konusunda da hassasiyetleri olduğunu ben şahsen biliyorum. Ama kriz iletişimi gibi farklı konu başlıkları altında Gazze konusunda da konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Medya okuryazarlığının önemi

" Siyaset, İletişim ve Medya Okuryazarlığı" başlıklı panele ilişkin Mustafa, "Medya okuryazarlığı, bugün son derece önemli. Tam da aslında Gazze meselesiyle çok önemli bir başlık. Onunla çok ilgili bir başlık. Çünkü biz, Gazze meselesiyle ilgili olarak insanların medyadaki tepkileri nedeniyle devletlerin de tepki göstermeye başladığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa, medyanın topluma sunduğu bilginin dışında insanların da bu bilgiyi eleştirel şekilde okuma becerisini kazanmasının önemine değinerek, medya okuryazarlığı bilgisi ve bilincinin iletişim çalışmalarında son derece önemli olduğunu söyledi.

Gazze meselesinin de bu başlık altında çalışılması gerektiğine işaret eden Mustafa, bir diğer oturumun da "Sosyal Medya ve Toplumsal Cinsiyet" olduğunu anlattı.

Mustafa, bu oturumun konusunun da son derece önemli olduğunu vurgulayarak, toplum tarafından belirlenen kadınlık ve erkeklik söylemlerine, farklı medyalarda üretilen farklı kadın ve erkek algılarına, farklı ülkelerdeki uygulamalara odaklanılacağını ifade etti.

Sosyal medya konusunun da toplumsal bilinci ve şuuru geleneksel medyadan daha fazla şekillendiren bir mecra haline geldiğine dikkati çeken Mustafa, bu paneli o nedenle çok önemsediğini dile getirdi.

Yapay Zeka ve İletişim

Mustafa, "Yapay Zeka ve İletişim" başlıklı panelde de hayatın her alanına giren yapay zeka konusuna eğileceklerini kaydederek, iletişim konuşulacaksa yapay zekanın da ele alınması gerektiğini kaydetti.

Panellerde 8 başlık bulunduğu bilgisini veren Mustafa, konferansın düzenlenmesi dışında Küresel İletişim Derneğinin uluslararası dergileri olduğunu ve 16 ülkede medya dergisi yayımladıklarını aktardı.

Mustafa, bu dergi editörlerinin bir araya geleceği bir panel de düzenleneceğini belirterek, dergilerin 20 yıllık süreçte nasıl değişim geçirdiğine odaklanılacağını ifade etti.