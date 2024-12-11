Kurilla Suriye'de SDG ile Görüştü - Son Dakika
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Kurilla Suriye'de SDG ile Görüştü

General Kurilla, PKK/PYD öncülüğündeki SDG ile IŞİD'e karşı mücadelenin durumunu değerlendirdi.

11.12.2024 12:01
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(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), General Michael Erik Kurilla'nın Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşmesine ilişkin, "Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve IŞİD'in mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik devam eden çabalar hakkında ilk elden bir değerlendirme aldı. CENTCOM, IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

CENTCOM, General Kurilla'nın dün Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin öncülük ettiği SDG ile görüşmesi ve Irak'taki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. CENTCOM'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"General Kurilla bugün (10 Aralık) Suriye'deki çeşitli üslerde ABD'li komutanlar ve askerlerin yanı sıra IŞİD'i yenilgiye uğratan ortaklarımız Suriye Demokratik Güçlerini ziyaret etti. Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve IŞİD'in mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik devam eden çabalar hakkında ilk elden bir değerlendirme aldı. CENTCOM IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.

Suriye ziyaretinin ardından Bağdat'ı ziyaret eden General Kurilla, burada Irak Başbakanı Muhammed Şii Sudani, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarullah ve Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi ile bir araya geldi. İkili işbirliğinin ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, Suriye'de hızla değişen durum ve Irak'ta IŞİD'in yenilgiye uğratılması operasyonları ele alındı. Görüşmede Koalisyon ve Irak güçleri arasında devam eden ortaklık da ele alındı. Kurilla ayrıca Irak ve Suriye'deki IŞİD ile mücadele misyonunu değerlendirmek üzere Birleşik Ortak Görev Gücü Kararlı Kararlılık Operasyonu (CJTF-OIR) Komutanı Tümgeneral Kevin Leahy ve ekibiyle bir araya geldi. Orgeneral Kurilla, 'IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına ve Irak, Ürdün, Lübnan ve İsrail de dahil olmak üzere Suriye'ye komşu ortaklarımızın güvenliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz' dedi."

Kaynak: ANKA

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