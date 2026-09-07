Kurtdere\'de kavga eden başpehlivanlar Taş ve Aktürk, Elmalı\'da barıştı

(ANTALYA) - Kurtdere Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin yarı finalinde karşılaşan Mustafa Taş ile Feyzullah Aktürk, müsabakanın ardından yaşanan olayların sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in girişimiyle Elmalı'da bir araya geldi. İki başpehlivan, er meydanındaki rekabetin dostluklarına engel olmadığını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

CW Enerji 2026 Güreş Ligi, Elmalı'da gerçekleşen 674. Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile sona erdi. Kurtdere Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Taş ile Feyzullah Aktürk arasında oynanan yarı final müsabakasının ardından yaşanan olaylar ise sezonun en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık yarı finalinde Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Mustafa Taş ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü adına güreşen Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Puanlamaya kalan mücadelede kule hakemlerinin kararıyla Mustafa Taş galip ilan edilmiş, kararın ardından sahada ve tribünlerde olaylar yaşanmıştı.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, başpehlivanlar Feyzullah Aktürk ve Mustafa Taş'ı bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yaşananlardan üzüntü duyduğunu dile getiren Özdemir, olayların aksine dostluğun ve kardeşliğin öne çıkmasını gerektiğini belirtti.

Pehlivanların yıllardır verdikleri emeğe dikkati çeken Özdemir, şöyle konuştu:

"Biz bu pehlivanları kolay yetiştirmiyoruz. Biz maddi, manevi çok büyük emek veriyoruz, gönül veriyoruz. Bu dualı çayırlarda verilen emek inanın hiç kolay değil. Çocuk yaştan bu yana yetişiyorlar, çok ciddi bir cesaret, disiplin sergiliyorlar. Uykusuz serumlarla ayakta kaldıkları, güreşlere çıktıkları çok maç var ama bu emeğin tek yakıtı, tek karşılığı alkış olmalı. Ben buradan tüm başpehlivanlarımızı, tüm güreşçilerimizi alkışlıyorum. Er meydanının yiğitleri kardeştir, yoldaştır. Dünyada sporcusunu müsabakaya ellerine ayaklarına yaktığı kınalarla, abdest alıp kıldığı namazıyla çıkaran, ezan okununca ara verilen başka bir spor dalı yok. İşte bu yüzden bu topraklarda Ata sporumuzun maneviyatına yakışır şekilde hüküm sürmesi için çalışıyor, tüm pehlivanlarımıza sahip çıkıyor, yan yana omuz omuza duruyoruz. Er meydanında rekabet de olur, tansiyon da yükselir ama yıllarını bu spora veren pehlivanlarımızın emeğine yakışan alkıştır, saygıdır. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Dualı çayırların hakkını veren tüm pehlivanlarımızın bileğine, yüreğine, emeğine sağlık."

"ER MEYDANINDA DELİKANLI GİBİ GÜREŞ YAPIYORUZ"

Mustafa Taş ise Feyzullah Aktürk ile yaklaşık 14-15 yıldır rakip olduklarını belirterek, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Geniş bir kulübümüz var, 17 başpehlivan arkadaşız. Yöneticilerimiz, başkanımız hepimizle ayrı ayrı ilgileniyor. Uzun bir etap geçirdik. mental olarak da çok zorlandık. Birçok sakatlıklarla uğraştık. Feyzullah ile de gerçekten güzel bir maçımız oldu. Çocukluğumuzdan beri 14-15 senedir rakibiz. Onun da yendiği oluyor, benim de yendiğim oluyor. Güreş seyircilerine güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Üstümüze düşeni yaptık. Kararı kule hakemleri verdi. Feyzullah ile aramda hiçbir sorun yok. Er Meydanı'nda delikanlı gibi güreş yapıyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

FEYZULLAH AKTÜRK'TEN SEYİRCİYE ÇAĞRI

Feyzullah Aktürk de Kurtdere'de yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Seyircisinin Mustafa Taş'a yönelik tepkisinin doğru olmadığını ifade eden Aktürk, hiçbir pehlivanın yuhalanmasını tasvip etmediğini söyledi. Aktürk, seyirci ile pehlivan arasındaki ilişkinin ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu belirterek, tribünlerden daha sakin ve yağlı güreşin ruhuna yakışır bir tutum beklediğini ifade etti.

Genç bir pehlivan kuşağının da yetiştiğine dikkati çeken Aktürk, "Ben aziz seyircimizden biraz daha sakinlik rica ediyorum. Biz dualı spora yakışır şekilde, şekilde mücadelemizi bu sahalarda devam ettirelim. Seyircimizde bizim zaten velinimetimiz. Onlar bizim ağabeyimiz, biz onların kardeşleriyiz" dedi.