Kürtlerin Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kürtlerin Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kürtlerin Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ayşegül Doğan, TBMM'de Suriye'deki durumu ve Kürtlerin toprak bütünlüğünü savundu.

10.12.2024 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Bugün kürtler bulundukları her coğrafyada toprak bütünlüğü içinde birlik ve beraberlikten yana. Bu tarihsel bir şans. Bu tarihsel şansı geleneksel politikalarla heba mı edeceksiniz yoksa bu şansa bir zemin mi oluşturacaksınız? Ne kırmızı kitap ne kırmızı çizgi. Kırmızı çizgilerle aydınlık yarınlardan bahsedemeyiz. Hem kırmızı çizginiz olacak hem yeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz. İşte artık karar vakti geldi" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda; TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Görüşmelerde söz alan DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan şunları söyledi:

"Bir zamanlar bakanlığı da olan Avrupa Birliği artık bir başkanlık düzeyinde görkemli bir binada Avrupa Birliğini oluşturan değerlerle arasına son derece büyük mesafeler koyarak sürdürüyor. Avrupa Birliği'nin de gözü biraz daha Türkiye'de. Dünya Türkiye'ye yeniden bakıyor. Son yaşananlarda Türkiye nasıl bir rol oynayacak nasıl bir misyon üstlenecek? Hepimizin hemfikir olduğu bir konu var; tarihin hızlandırılmış bir anından geçiyoruz. Hepimiz özellikle Suriye'de yaşananlara bakınca hemfikiriz. Suriye'yi en başından beri takip eden, bu konuda en tutarlı politikaya sahip olan, yol haritası olan çözüm önerilieri olan bir partiyiz. En tutarlı parti olarak bu tarihsel eşikte Suriye'de Türkiye'nin yapması gerekenleri tekrar hatırlatarak hem bir yurttaşlık sorumluluğu hem de gerçekten nasıl Türkiye tezahürü olduğunun kanıtıdır. Kim daha Türkiyeli bakalım.

"Hakikati olduğundan farklı göstermek Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmadı"

Yeni bir Ortadoğu kuruluyor. Demokratik değişime direnenler gördüğünüz gibi bir şekilde aşılıyor. Türkiye'nin de üstleneceği misyonla birlikte önünde tam da böyle bir tercih var. Türkiye, Suriye'de halkların özgürlüğünü sağlayacak, demokratik bir gelişimi sağlayacak bir aktör mü olacak yoksa başka bir yaklaşım mı benimseyecek? Yüzbinlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın yer değiştirmesine neden olan bir savaştan bahsediyoruz. Suriye savaşında bölgesel ve küresel aktörler ne yazık ki insani sonuçlarından çok güç tahkim etmeye çalıştılar.

Sabahtan beri burada Suriyeli kürtler konuşuluyor. Onların oralı olmadığını iddia etmek gerçekdışı, inkar etmek demektir. Hakikati olduğundan farklı göstermek bugüne kadar Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmadı. Bugün kürtler bulundukları her coğrafyada toprak bütünlüğü içinde birlik ve beraberlikten yana. Bu tarihsel bir şans. Bu tarihsel şansı geleneksel politikalarla heba mı edeceksiniz yoksa bu şansa bir zemin mi oluşturacaksınız? Ne kırmızı kitap ne kırmızı çizgi. Kırmızı çizgilerle aydınlık yarınlardan bahsedemeyiz. Hem kırmızı çizginiz olacak hem yeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz. İşte artık karar vakti geldi. İktidarından muhalefetine toplumsal ve siyasal olarak herkesin karar vermesi gerekn bir an.

"Bu akrabalığı görmeden bu fırsatı değerlendiremeyiz, yazık olur"

Sayın Cumhurbaşkanı dün 'kalbimizin bir yarısı Antep, Hatay, Urfa ise diğer yarısı Afrin, Halep, Hama, Humus ve Şam'dır' dedi. Buna DEM Parti olarak olduğu gibi katılıyoruz. Ancak eksik buluyoruz ve bir katkıda bulunmak istiyoruz. Kürtlerin kalbinin yarısı Diyarbakır ise diğer yarısı Kobani'dir. Kürtlerin kalbinin bir yanı Mardin ise diğer yanı Kamışlı'dır. Biz bu gerçeği başka türlü kabul edemeyiz. Bu duygudaşlığı, bu dostluğu, bu akrabalığı görmeden bu fırsatı değerlendiremeyiz ve çok yazık olur."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Tbmm Genel Kurulu, Ayşegül Doğan, Orta Doğu, DEM Parti, Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kürtlerin Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:33 İsrail, Suriye’deki planlarını açık açık itiraf etti İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
08:15 Münbiç’i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka
08:15 MasterChef’in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar MasterChef'in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar
07:59 İngiltere’de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor İngiltere'de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor
07:54 Herkes Survivor’a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:40 Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı On binlerce kayıp var Kiralık araçlara suç örgütleri dadandı! On binlerce kayıp var
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 21:31:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kürtlerin Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.