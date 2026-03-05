Kurtulmuş'tan Eğitim ve Uluslararası Sisteme Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş'tan Eğitim ve Uluslararası Sisteme Eleştiri

05.03.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran'a saldırılar ve uluslararası sistem sorunlarını eleştirirken eğitimdeki hedefleri vurguladı.

(ANKARA)- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, " İran'a saldırı oluyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıyor. Toplandı mı, toplanmadı mı kimsenin umurunda bile değil. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'taki bir kafeden bir farkı kalmamıştır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda rektörlerle iftarda bir araya geldi.

Kurtulmuş konuşmasında Türkiye'nin yükseköğretim alanında yeni hedefler belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Önümüze yeni hedefler, güçlü hedefler koymak ve bir üst sınıfa çıkmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın önemine değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Ben burada üç önemli noktanın altını çizmek isterim. Bunlardan birincisi yükseköğretimde uluslararasılaşma meselesidir. Özellikle üzerinde durduğumuz hususlardan bir tanesi budur. Sadece misafir öğrencilerimizi burada okutmak, yeryüzünün farklı yerlerinden gelen gençlere ev sahipliği yapmak değil; aynı zamanda Türk yükseköğretim sisteminin de dünyanın birçok üniversitesinde saygın bölümlerde öğretim üyeliği yapabilecek, araştırmalara katılabilecek yetkinlikte insanlar yetiştirmesi gerekir."

Bizim güçlü üniversitelerimiz ile yurt dışındaki güçlü üniversiteler arasında iş birliklerinin artırılması ve böylece kendi ürettiğimiz bilimsel bilginin sadece burada kalmayıp bütün dünyanın malı olacak, bütün dünyanın ortak çabası olacak bir niteliğe kavuşması gerekir. Bu, önümüzdeki dönemde özellikle altını çizmemiz gereken bir husustur."

Kurtulmuş, yükseköğretim kurumlarının standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızın standartlarının yükseltilmesi de önümüzdeki dönemin önemli ödevlerinden biridir. Sayı olarak fevkalade yeterli bir noktadayız. Ancak eğitim alanında ciddi değişimler yaşayacağımızı sizler de en az benim kadar biliyorsunuz. Bunun en başına gelenlerden biri yükseköğretim kurumlarının öğrenci sayılarında muhtemel düşüşlerdir."

Türkiye'deki nüfus artış hızının azalması ve bir müddet sonra nüfusun azalmaya başlamasıyla birlikte üniversitelerimizin öğrenci sayılarında da doğal olarak bir azalma olacaktır. Şimdiden bunun işaretlerini görüyoruz. Dolayısıyla hem çok sayıda öğrencinin okutulması hem de dünya ile rekabet edebilecek nitelikli öğrencilerin yetiştirilebilmesi için üniversitelerimizin standartlarını çok güçlü bir şekilde ileriye taşımak mecburiyetindeyiz."

"Üniversitelerimizin artık istihdam eksenli bir anlayışla yapılanması zorunludur"

Üniversitelerin istihdam odaklı bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Ayrıca şunun da altını çizmek isterim ki eğitim kurumlarımızın, özellikle üniversitelerimizin artık istihdam eksenli bir anlayışla yapılanması zorunludur. Diploma veren ve insanlara sadece unvan sağlayan kurumlar değil; insanların elinin iş tutmasını sağlayacak, beceri kazandıracak yerler haline gelmesi gerekir" dedi.

Eğitim süreleri ile eğitim kalitesi arasındaki ilişkinin yeniden düşünülmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Artık eğitim süreleri ile eğitim kalitesi arasındaki ilişkiyi de yeniden düşünmenin vakti gelmiştir. Bir ülkenin eğitim kalitesi sadece çok uzun yıllar eğitim veriyor olmasıyla ölçülemez. Daha kısa sürelerde daha etkin ve güçlü eğitim verilmesi mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası ilişkilerde kullanılan neredeyse bütün terminoloji yok olmuştur"

Kurtulmuş konuşmasının devamında uluslararası sisteme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

"Yeni bir döneme doğru dünya gidiyor. Koşar adım gidiyor. Birkaç sene evvel, beş sene evvel, on sene evvel tahmin ettiğimiz hususlar tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Dünya sistemine, sistem adına ne diyebilirsek ne varsa hepsi altüst oluyor, yıkılıyor. Yerine de henüz yeni bir şey konulmuyor. Bu çerçevede özellikle dünya sisteminin önce kurumları yıkılmış, arkasından kuralları yerle bir olmuş ve şimdi de üçüncü aşamasına geçilmiştir. Uluslararası ilişkilerde kullanılan neredeyse bütün terminoloji yok olmuştur."

"Orman kanunlarının geçerli olduğu bir dönem"

İran'a saldırı oluyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıyor. Toplandı mı, toplanmadı mı kimsenin umurunda bile değil. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'taki bir kafeden bir farkı kalmamıştır. Uluslararası sistemde, hiç bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama daha rahat ve daha kesin bir ifade de edemiyorum; şu anda dünya sisteminin içinden geçmekte olduğu süreci orman kanunlarının geçerli olduğu bir dönem olarak tanımlamak mümkündür. Böyle bir kötü döneme dünya uzun yıllar, belki asırlar boyunca gelmemiştir. Dolayısıyla bu sürecin öyle görünüyor ki yakın dönemde daha iyiye doğru gitmesiyle ilgili de işaretler yoktur.

"Saflarımızı sıklaştırmak mecburiyetindeyiz"

Özellikle bizim içinde bulunduğumuz bu coğrafyada çok dikkatli olmak, ayaklarımızı yere sağlam basmak, kendimize hep beraber 86 milyon milletçe kenetlenmek, omuz omuza vermek, saflarımızı sıklaştırmak mecburiyetindeyiz."

"Irak'ın nasıl işgal edildiğini acı bir şekilde tecrübe ettik"

Irak'ın işgalini hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Irak'ın işgalinde Irak'la ilgili ortaya konulan bir takım yalanlarla Irak'ın nasıl işgal edildiğini, nasıl paramparça hale getirildiğini, nasıl oradaki düzenin tam bir kaos düzenine çevrildiğini maalesef acı bir şekilde tecrübe ettik. Sonradan söylediler ki bu söylediklerimiz aslında doğru değildi. Kendi senato alanlarında yapılan sorgulamalarda dile getirilen hususların doğru olmadığı ortaya çıktı."

"165 masum çocuk bu beylerin savaş senaryolarının kurbanı haline getiriliyor"

Şimdi aynı şekilde önleyici savaş diyerek uluslararası literatürde kullanılan meşru bir kavramı kendi ellerinde oyuncak haline getirerek 'Biz saldırmasaydık İran bize nükleer saldırıda bulunacaktı' gibi bir algı üzerinden yeni bir yalanla dünyayı şekillendirmeye çalışıyorlar. Bu kabul edilemez. Bütün bunlar yapılırken de sadece masa başında bir bilgisayar oyunu oynar gibi yapılmıyor. Bütün bunlar yapılırken aynen Gazze'de olduğu gibi maalesef İran'da da 165 masum çocuk bu beylerin savaş senaryolarının kurbanı haline getiriliyor."

"Akıllarını başlarına alsınlar"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'deki büyükelçisi 'Orta Doğu toprakları Arz-ı Mevud'dur, Yahudi halkına vaad edilmiş kutsal topraklardır' diyebiliyor. Bu sözleri söyleyenler akıllarını başlarına alsınlar. Bu toprakların her bir parçası bu bölgede yaşayan halkların kanlarıyla, canlarıyla bedelini ödedikleri kendi vatanlarıdır. Hiç kimsenin babasının malı değildir."

"Biz inşallah bu memlekette silahları gömeceğiz"

Kurtulmuş ayrıca terörsüz Türkiye sürecine değinerek, "Aynı masada hem örgüt üyelerinin anneleri, 'barış anneleri' dedikleri anneler hem de bizim şehit ve gazilerimizin anneleri geldiler, konuştular. Çok duygulu sahneler yaşandı. Özellikle iki tarafın annelerinin de söylediği şu oldu: 'Biz artık evlatlarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz. Silahları gömmemiz lazım.' Biz inşallah bu memlekette silahları gömeceğiz" dedi.

"Terörsüz bir Türkiye'nin sağlanması aslında çok açıktır ki terörsüz bir bölgenin de sağlanmasıdır"

Kurtulmuş, konuşmasının sonunda "Türkiye'nin iç kalesinin tahkim edilmesi, yani terörsüz bir Türkiye'nin sağlanması aslında çok açıktır ki terörsüz bir bölgenin de sağlanmasıdır. Onun için bu bölgedeki bütün unsurların; Türklerin, Arapların, Kürtlerin, Müslümanların, gayrimüslimlerin, ne kadar farklı etnik ve mezhebi yapı varsa Sünnilerin, Alevilerin, Şiilerin hep beraber aynı coğrafyanın insanları, aynı ülkenin vatandaşları ve aynı kaderin kardeşleri olarak bir arada birlikte yürümeleri bölgemizin huzurunu sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan Eğitim ve Uluslararası Sisteme Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda, İran’a karşı Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderiyor Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
ABD’li Senatör Warren’dan Trump’a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu
Almanya savaşa mı katılıyor Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu Almanya savaşa mı katılıyor? Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu
Savaşta 6. gün İran’dan İsrail’e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Savaş sürerken Çin’de dikkat çeken görüntü Bir anda harekete geçtiler Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler
Kıbrıs’taki üsse saldırı gizemi İngiltere: İran’dan atılmadı Kıbrıs'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran'dan atılmadı
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD’den savaşın 6. gününde kıtalararası balistik füze testi ABD'den savaşın 6. gününde kıtalararası balistik füze testi
İstanbul trafiğini altüst edenlere sabah sürprizi İstanbul trafiğini altüst edenlere sabah sürprizi
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü

21:00
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
18:11
Rusya, İran’a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil
Rusya, İran'a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil
18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 22:20:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Eğitim ve Uluslararası Sisteme Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.