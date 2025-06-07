Kuşadası'nda 1.15 Milyar Liralık Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda 1.15 Milyar Liralık Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

07.06.2025 11:23
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Aydın'da, turistlerin kart bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon yapıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 milyar 150 milyon liralık dolandırıcılık yapan suç örgütünün, tatil için ilçeye gelen turistlerin kart bilgilerini haksız kazanç elde etmek için kullandıkları ortaya çıktı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının "mail order" (internet üzerinden satın alma) yöntemiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne ilişkin soruşturması kapsamında çalışmalar sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'da yapılan, 20 kişinin tutuklandığı operasyonda örgütün yöntemi deşifre edildi.

Soruşturma 4 ay önce bir kamu bankasının, yurt dışında yaşayanlara ait kişilerin hesaplarında şüpheli hareketler bulunduğu yönündeki ihbar üzerine başlatıldı.

Konuyla ilgili özel bir ekip kuran jandarma, söz konusu şüpheli hareketlere ilişkin paranın izini sürdü. Paranın ilçedeki 2 otele ait pos cihazlarındaki işlemlerle ilgili olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen ilçedeki bir otelin sahibi H.Ö'nün tatil için rezervasyon yaptıracak yabancı turistlerin kart bilgilerini, iş birliği içindeki başka bir otel ve araç kiralama şirketleriyle paylaştığı, turistler ülkelerine döndükten sonra otel, araç kiralama hizmeti almış gibi kredi kartlarının defalarca kullanıldığı, böylece haksız kazanç elde edildiği açığa çıkarıldı.

Örgütteki bazı şüphelilerin de yurt dışına giderek farklı ülkelerdeki kişilerin kart bilgilerini çeşitli yollarla topladığı ve örgütün bu bilgileri kullandığı tespit edildi.

Dolandırıcılıktan elde edilen parayı paravan şirketlerde toplayan örgütün, paranın izini kaybetmek için "şirinleme" denilen yöntemle örgüt içindeki üyelerin hesaplarına parça parça yolladığı, bazen de taşınmaz satın aldığı, daha sonra bunları satıp nakde çevirdiği belirtildi.

Örgütün, ilk tespitlere göre 268 yabancı uyrukluyu dolandırdığı kaydedildi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mayıs'ta hesaplarında 1,1 milyar lira işlem hacmi bulunan organize suç örgütü üyelerine yönelik, Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, operasyonda aralarında elebaşı H.Ö'nün de bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 1.15 Milyar Liralık Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 1.15 Milyar Liralık Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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