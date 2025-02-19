Kuşadası\'nda Kaçak Göçmen Faciası: 6 Ölü

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Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışırken lastik bottan denize düşen 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 07.30 sıralarında Kuşadası açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışan bir grup kaçak göçmenin lastik bottan düştüğü ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nden lastik botla denize açılan kaçak göçmenlerin dönüş manevrası sırasında denize düştüğünü belirledi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, 3'ü çocuk 6 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı. Cansız bedenler kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.