Kuşadası'nda Kaçak Göçmen Faciası: 6 Ölü - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kaçak Göçmen Faciası: 6 Ölü

Kuşadası\'nda Kaçak Göçmen Faciası: 6 Ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışan 6 kaçak göçmen, lastik bottan denize düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı.

19.02.2025 15:06  Güncelleme: 15:08
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Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışırken lastik bottan denize düşen 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 07.30 sıralarında Kuşadası açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışan bir grup kaçak göçmenin lastik bottan düştüğü ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nden lastik botla denize açılan kaçak göçmenlerin dönüş manevrası sırasında denize düştüğünü belirledi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, 3'ü çocuk 6 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı. Cansız bedenler kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Kaçak Göçmen Faciası: 6 Ölü - Son Dakika

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