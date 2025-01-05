Kuşadası'nda Kentsel Dönüşüm Paneli: Dar Gelirliler Konut Sahibi Olamıyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kentsel Dönüşüm Paneli: Dar Gelirliler Konut Sahibi Olamıyor

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Kuşadası Belediyesi, eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın katıldığı 'Kentsel Dönüşüm ve Yeni Kent Projelerinde Katılım' paneline ev sahipliği yaptı. Panelde konut sahibi olma oranının yüzde 50'nin altına düştüğü ve dar gelirlilerin konut edinme imkânlarının kalmadığı vurgulandı.

05.01.2025 09:56  Güncelleme: 10:55
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, eski Dışişleri Bakanı ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) eski Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın yer aldığı "Kentsel Dönüşüm ve Yeni Kent Projelerinde Katılım" paneline ev sahipliği yaptı. Panelde konuşan Karayalçın, " Türkiye'de konut sahibi olma oranı yüzde 50'nin altına düştü. Artık dar gelirliler konut sahibi olamıyor. Toplu Konut İdaresi'nin bir an önce bu soruna çözüm bulması gerekli" dedi.

Kuşadası Belediyesi, "Kentsel Dönüşüm ve Yeni Kent Projelerinde Katılım" paneline ev sahipliği yaptı. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde Kuşadası Kent Konseyi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kuşadası temsilciliği tarafından düzenlenen panele, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Panele, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kuşadası Mimarlar Odası Başkanı Pelin Seven Aksu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildiğine dikkat çekti. Bu amaçla Kuşadası Belediyesi bünyesinde bir müdürlük kurulduğunu belirten Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, "Pilot bölge olarak Türkmen, Cumhuriyet ve Değirmendere mahallelerini seçtik. Bu bölgelerde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

"Dar gelirliler piyasanın dışına itildi"

Panelde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken hayata geçirdiği projeleri anlatan Murat Karayalçın ise şunları söyledi:

"Batıkent, Dikmen ve Portakal Çiçeği Vadisi, kentsel dönüşüm alanında benim en önemli projelerim arasında yer alıyor. Batıkent aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeni kent projesi. 55 bin konuttan oluşan bu bu proje başarıyla tamamlandı. Yine Dikmen Projesi'nde tam anlamıyla bir katılım vardı. Batıkent başta olmak üzere Dikmen ve Portakal Çiçeği projeleri finansmanla sağlandı. Ancak burada devrede belediye vardı. Çünkü halkın muhatabı belediye. Özel sektör, yapımcı olarak yerini aldı. Bugün baktığınızda Türkiye'nin GAP projesi ile İstanbul'da 20 yıl önce Fikirtepe'de başlatılan kentsel dönüşüm projeleri hala tamamlanamadı. Bunun nedeni de her iki projeye devletin halkın tam katılımını sağlayamaması. Artık dar gelirliler ev alamıyor. Oysa eskiden onlar da ev sahibi olabiliyordu. Maalesef dar gelirliler piyasanın dışına itildi. TOKİ önceden dar gelirlileri konut sahibi yapmak için çalışırdı. Şimdi bu durum söz konusu değil. Ülkemizde genel nüfusa baktığınızda konut sahibi olma oranı yüzde 50'nin altına düştü. Bu soruna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor."

Panelin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı tarafından Murat Karayalçın'a başkan Ömer Günel adına teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Kentsel Dönüşüm Paneli: Dar Gelirliler Konut Sahibi Olamıyor - Son Dakika

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