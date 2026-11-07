Kuşadası'nda mobilya deposundaki yangın 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kuşadası'nda mobilya deposundaki yangın 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

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Kuşadası\'nda mobilya deposundaki yangın 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı
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Kuşadası'nda saat 09.00 sıralarında bir iş yerine ait mobilya deposunda başlayan yangın, 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Trafiğe kapatılan Kuşadası-Söke kara yolunun Yaylaköy mevkisi yeniden ulaşıma açılırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerine ait mobilya deposunda saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Kuşadası-Söke kara yolunun Yaylaköy mevkisi yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI, (Aydın),

Kaynak: DHA
KuşadasıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda mobilya deposundaki yangın 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı - Son Dakika
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