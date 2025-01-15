Kuşadası'nda Ücretsiz Halk Oyunları Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası'nda Ücretsiz Halk Oyunları Kurslarına Yoğun İlgi

Kuşadası\'nda Ücretsiz Halk Oyunları Kurslarına Yoğun İlgi

Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü tarafından düzenlenen ücretsiz halk oyunları kursları, 8-35 yaş arası katılımcılarla her yaş grubundan ilçe sakinlerini Türkiye'nin farklı yörelerinin kültürüyle buluşturuyor. Kurslar, sosyal yaşamı zenginleştirirken, gelecek kuşaklara halk danslarını aktarma amacı taşıyor.

15.01.2025 15:23  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü (KUŞADANS) tarafından ücretsiz olarak düzenlenen halk oyunları kursları, yeni yılda da yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz kurslara katılan ilçeli çocuk, genç ve yetişkinler, farklı yörelerin kültürleriyle tanışırken, sosyalleşme imkanı da buluyor.

Kuşadası Belediyesi'nin her yaş grubundan ilçe sakinini, Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarıyla tanıştırmak için kurduğu KUŞADANS geçen hafta kurslarına başladı. İlçenin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunmanın yanı sıra halk danslarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ücretsiz olarak verilen kurslara, 8-12, 13-17 ve 18-35 yaş aralığındaki vatandaşlar katılabiliyor.

Aydın, Muğla, Antalya, Aydın ve Gaziantep yörelerine ait halk dansları figürlerinin öğretildiği kurslara yoğun ilgi gösteriliyor. Kurslar, pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Alacamescit Mahallesi Kahramanlar Caddesi Tarım Kredi Kooperatifi İş Merkezi'nin zemin katında bulunan salonda, çarşamba günleri ise Davutlar ve Güzelçamlı Düğün salonlarında veriliyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 71 14 No'lu Güvercin Masa hattını arayabilecek.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kuşadası, Belediye, Türkiye, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Ücretsiz Halk Oyunları Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:18:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Ücretsiz Halk Oyunları Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.