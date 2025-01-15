Kuşadası\'nda Ücretsiz Halk Oyunları Kurslarına Yoğun İlgi

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü (KUŞADANS) tarafından ücretsiz olarak düzenlenen halk oyunları kursları, yeni yılda da yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz kurslara katılan ilçeli çocuk, genç ve yetişkinler, farklı yörelerin kültürleriyle tanışırken, sosyalleşme imkanı da buluyor.

Kuşadası Belediyesi'nin her yaş grubundan ilçe sakinini, Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarıyla tanıştırmak için kurduğu KUŞADANS geçen hafta kurslarına başladı. İlçenin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunmanın yanı sıra halk danslarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ücretsiz olarak verilen kurslara, 8-12, 13-17 ve 18-35 yaş aralığındaki vatandaşlar katılabiliyor.

Aydın, Muğla, Antalya, Aydın ve Gaziantep yörelerine ait halk dansları figürlerinin öğretildiği kurslara yoğun ilgi gösteriliyor. Kurslar, pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, Alacamescit Mahallesi Kahramanlar Caddesi Tarım Kredi Kooperatifi İş Merkezi'nin zemin katında bulunan salonda, çarşamba günleri ise Davutlar ve Güzelçamlı Düğün salonlarında veriliyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 71 14 No'lu Güvercin Masa hattını arayabilecek.