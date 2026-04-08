Kuştepe Spor Tesisi'nin Açılışı İçin Asılan "Bırakın Resul Emrah Şahan İşini Yapsın" Pankartı Kaldırılmak İstendi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açılacak Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı açılışı için asılan "Bırakın Resul Emrah Şahan işini yapsın" pankartı polis tarafından kaldırılmak istendi. Yurttaşların ve CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal'ın tepkisi sonucu pankart indirilmedi.

İBB tarafından Şişli'de hayata geçirilen Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı açılışı yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın da katılacağı açılışta tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da unutulmadı.

Açılışın yapılacağı halı sahaya "Bırakınız Resul Emrah Şahan işini yapsın" yazılı pankart asıldı. Polisin talimatı ile pankart indirilmek istendi. Yurttaşların ve CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal'ın tepkisi sonucu pankart yerinde kaldı.