Kütahya'da kaza sonrası yaralı kadını bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Kütahya'da kaza sonrası yaralı kadını bırakıp kaçtı

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Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, bir sürücü yanındaki yaralı kadını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

11.06.2024 00:14
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KÜTAHYA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra araçlardan birinin sürücüsü yanındaki yaralı kadını olay yerinde bırakıp, yaya olarak kaçtı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, geç saatlerde Akkent Mahallesi Şehzadeler Parkı Kavşağ'ında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 RC 645 plakalı otomobil, F.M.P. yönetimindeki 34 TU 097 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan iki otomobil, park halindeki 43 RC 419 plakalı araca çarparak durdu. Kaza sonrası 43 RC 645 plakalı otomobilin sürücüsü, yanında bulunan B.K. isimli kadının yaralanmasına rağmen, olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan B.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kütahya\'da kaza sonrası yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kaynak: DHA

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