Kütahya\'da Nitelikli Hırsızlık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

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Kütahya'da, bilişim sistemlerini kullanarak 15 şehirde "nitelikli hırsızlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ikisi kardeş, 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli illerde, bilişim sistemlerini kullanarak "nitelikli hırsızlık" yaptıkları belirlenen Onur E. (26) ve kardeşi Ozan E. (19) ile Yunus Ç'yi (21) takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan zanlıların araç ve üst aramalarında 4 cep telefonu, çalıntı olduğu değerlendirilen 26 bin 700 lira ile para aktardıkları hesaplara ait 12 banka kartı ele geçirildi.

IBAN alma bahanesiyle kişinin telefonunu alarak hesabındaki parayı aktarıyorlar

Çeşitli illerde lüks otomobil ile giderek esnaftan yaptıkları alışverişin ücretini göndermek için IBAN numarasını alma bahanesiyle kişinin cep telefonundaki mobil banka şubesini açtırıp, kişinin telefonunu elinden alarak IBAN numarasını alır gibi davranıp el çabukluğu ile hesabındaki paraları belirledikleri IBAN'lara aktardıkları ve bu şekilde nitelikli hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Zanlıların aynı yöntemle Kütahya, Eskişehir, Bursa, Bilecik, Denizli, Antalya, Mersin, Samsun, Trabzon, Artvin, Gaziantep, Tekirdağ, Çankırı, Hakkari ve Rize'de çok sayıda hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.