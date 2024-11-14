Kütahya\'da Türk-Macar Kültür Yılı Etkinliği

Güncel

Kütahya'da, "Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" temasıyla düzenlenen "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Türk ve Macar sanatçılarının eserlerinin yer aldığı sergi ve sempozyum gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi ve sempozyuma Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, akademisyenler, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Rektörlük binasında 29 Macar sanatçı ve akademisyenin 41, Kütahyalı sanatçı ve akademisyenlerin ise 60 eserinin yer aldığı çini ve resim sergisinin açılışı ile başlayan programda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak konuşma yaptı.

Kızıltoprak, Türk-Macar dostluğunun tarihin sayfalarına sığmayacak kadar derin bir geçmişinin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yeryüzünde gerçek dostlar olarak en baş sırada Macarlar geliyor. 1848'de Lajos Kossuth Macar bağımsızlığını ilan ediyor, devletini kuruyor, anayasasını yazıyor. Ancak Alman Habsburglar, ezeli rakipleri olan Rusları davet ederek Macar bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yelteniyorlar. O zaman Lajos Kossuth yaklaşık 2 bin adamıyla Osmanlı Devleti'ne katılıyor ve Kütahya'da misafir ediliyor."

Kütahya'nın, bu dostluk için ayrı bir öneme sahip olduğunu da dile getiren Kızıltoprak, "Bizler, Dumlupınar Zaferi ile Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı topraklar olmasının yanı sıra Türk-Macar dostluğu ve Macar tarihi için çok değerli bir kahramanın misafir olduğu topraklarda yaşıyoruz. Türkiye'de Türk-Macar dostluğunun bir merkezi olacaksa en güzel ve en anlamlı yer Kütahya'dır." ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de iki ülke arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecini desteklediklerini belirten Matis, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere 2024'ün ikinci döneminde yani temmuzdan aralık ayına kadar Avrupa Birliği dönem başkanlığını Macaristan üstlenmektedir. Bize en çok iş Brüksel ve Budapeşte'de düşüyor. Ancak biz de Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunu desteklemek istiyoruz. Bunun için birçoğumuzu ilgilendiren en büyük siyasi problem vize problemini elimizden geldiği kadar çözmeye veya en azından hafifleştirmeye çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından müzik dinletisinin de sunulduğu programda Türk-Macar İlişkileri 100. Yıl Uluslararası Sempozyumunun ilk oturumuna geçildi.