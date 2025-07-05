Kütahya Ecofirm Ayak Tenisi Şampiyonu

Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası sona erdi.

Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi, Ayak Tenisi Platformu ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği şampiyona, Tuzla'daki İz Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi.

Final karşılaşmaları ise Tuzla sahilinde yer alan Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünde yapıldı.

Final etabında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kütahya, Kastamonu ve Osmaniye takımları mücadele etti. Yarı finalde Kastamonu takımı, Osmaniye'yi mağlup ederek finale yükselirken, Kütahya Ecofirm takımı ise KKTC-1'i iki sette de yenerek finale çıkmaya hak kazandı.

Kütahya Ecofirm ile Kastamonu arasında oynanan final maçını, Kütahya Ecofirm takımı kazanarak şampiyonluk kupasını kazandı.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan, Ayak Tenisi Platformu Başkanı Mustafa Sunkur, KKTC Futbol Tenisi Federasyonu ve FIFTA Başkanı Şevket Sungur ile Tuzla Kulüpler Birliği Başkanı Veysel Ateş ve Genel Sekreter Adem Ateş tarafından takdim edildi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Çangır, şampiyona sonunda yaptığı konuşmada, "Tüm takımları tebrik ediyorum. Hava şartları zorlu olsa da ortaya koyulan mücadele takdire şayandı. Katkı sunan tüm sporcu, antrenör ve hakemlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ceylan ise, "Üç gün süren bu güzel turnuvada çok özel anlara tanıklık ettik. Final etabı ise adeta bir spor şölenine dönüştü. Başta Ayak Tenisi Platformu olmak üzere, Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ve tüm takımlara teşekkür ederim. Kütahya Ecofirm'e, Fransa'da başarılar diliyoruz." dedi.

Türkiye'de, bir okul spor kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen ilk ulusal ayak tenisi şampiyonası olma özelliğini taşıyan organizasyon sonunda şampiyon olan Kütahya Ecofirm takımı, Fransa'nın Le Havre kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.