Kuveyt'ten Filistin'e Destek

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Kuveyt, Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini ve İsrail'in yerleşim politikalarını kesin olarak reddettiğini ve bu tür adımların uluslararası hukukun açık bir ihlali anlamına geldiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'in Filistin halkına ve haklı davasına yönelik kararlı ve destekleyici tutumu yinelenerek, Filistinlilerin 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine açıkça atıfta bulunulmayan açıklamada, "Kuveyt'in, İsrail'in yerleşim politikalarını, Filistin topraklarının ilhakını ve Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini kesin olarak reddettiği" ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında bu adımlar, "uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık bir ihlali ve bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik bir tehdit" olarak değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "Filistin halkına ve onun vazgeçilmez haklarına koruma sağlama ve işgal altındaki Filistin ve Arap topraklarındaki İsrail işgaline son verme konusunda sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulunuldu.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürmüştü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.