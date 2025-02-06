Kuveyt'ten Filistin'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuveyt'ten Filistin'e Destek

Kuveyt, Filistin halkının zorla göç ettirilmesini ve İsrail yerleşim politikalarını reddetti.

06.02.2025 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini ve İsrail'in yerleşim politikalarını kesin olarak reddettiğini ve bu tür adımların uluslararası hukukun açık bir ihlali anlamına geldiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'in Filistin halkına ve haklı davasına yönelik kararlı ve destekleyici tutumu yinelenerek, Filistinlilerin 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine açıkça atıfta bulunulmayan açıklamada, "Kuveyt'in, İsrail'in yerleşim politikalarını, Filistin topraklarının ilhakını ve Filistin halkının topraklarından zorla göç ettirilmesini kesin olarak reddettiği" ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında bu adımlar, "uluslararası hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık bir ihlali ve bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik bir tehdit" olarak değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "Filistin halkına ve onun vazgeçilmez haklarına koruma sağlama ve işgal altındaki Filistin ve Arap topraklarındaki İsrail işgaline son verme konusunda sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulunuldu.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürmüştü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Kuveyt, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt'ten Filistin'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:06:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kuveyt'ten Filistin'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.