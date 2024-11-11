Kuyu-37 Operasyonu: 270 Şüpheli Yakalandı

Güncel

Cesur sahneleriyle gündem olan "Esas Oğlan" dizisi için şok karar

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ilde düzenlenen "Kuyu-37" operasyonlarında örgüt üyesi 270 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucui 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüpheliler haklarında soruşturma başlatıldı.

Bakanlık tarafından yaplan paylaşım şöyle:

"Elebaşılığını Kırmızı Bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ildeki 'Kuyu-37' operasyonlarında örgütü üyesi 270 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Silah Ticareti, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık, Suç Üstlenme, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret Etme ve Kasıtlı Olarak Kamu Malına Zarar Verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda, 43 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet AK-47 otomatik silah, 2 adet otomatik silah, 4 adet el bombası, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 adet konut, 2 adet arsa, 1 adet otomobil, 4 adet motosiklet ve 19 adet banka hesabına geçici olarak el konuldu."