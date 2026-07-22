Kuyucak'ta Orman Yangını - Son Dakika
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Kuyucak'ta Orman Yangını

Kuyucak\'ta Orman Yangını
22.07.2026 14:06
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Aydın Kuyucak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuyucak'ta Orman Yangını - Son Dakika

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