Kuyucak\'ta Orman Yangını

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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