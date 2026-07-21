Öğretmene Şiddet Nedeniyle Tutuklama - Son Dakika
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Öğretmene Şiddet Nedeniyle Tutuklama

21.07.2026 20:50
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Büyükçekmece'de 10 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı.

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir eğitim kurumunda, 10 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir aile, 10 yaşındaki B.B.T. harfleri öğrenme güçlüğü çektiği gerekçesiyle ailesi tarafından özel bir eğitim merkezine gönderilmişti. Çocuğunun okula gidip geldikten sonra, hareketlerinin değiştiği durumu üzerine baba tarafından çocuğun şiddet gördüğü cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Olay üzerine aile şikayetçi olurken, H.İ.K. gözaltına alınmıştı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından öğretmen, adliyeye sevk edilmişti.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli H.İ.K, 'kendini savunamayacak kişiye karşı yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Şiddet, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmene Şiddet Nedeniyle Tutuklama - Son Dakika

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