Kuyucak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 25 saat süren orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
25 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 15.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: DHA
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