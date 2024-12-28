Kuyumcu Müşterisini Silahla Vurdu, Tutuklandı - Son Dakika
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Kuyumcu Müşterisini Silahla Vurdu, Tutuklandı

Kuyumcu Müşterisini Silahla Vurdu, Tutuklandı

Eyüpsultan'da kuyumcu Kotan Demir, alacağını istemek için iş yerine gelen müşterisi Müsamettin Burhanoğlu'nu silahla yaraladı. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kotan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28.12.2024 11:09  Güncelleme: 13:02
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Utku Can SÖNMEZ/ İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da kuyumcu Kotan Demir, iddiaya göre alacağını istemek için iş yerine gelen müşterisi Müsamettin Burhanoğlu'nu silahla vurdu. Yaşananlar güvenlik kamerasına tarafından saniye saniye kaydedilirken şüpheli Kotan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Ekim ayında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. 62 yaşındaki Müsamettin Burhanoğlu, altın olarak verdiği borcunu istemek için Kotan Demir'in kuyumcu dükkanına gitti. İkili bir süre konuştuktan sonra Demir tezgahın altından çıkardığı silahla Burhanoğlu'na ateş etti. Bacağından yaralanan Burhanoğlu ambulansla hastaneye kaldırılırken olaydan sonra polise teslim olan Demir sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BANA ZARAR VERECEK DİYE KORKTUM'

Öte yandan kuyumcu Kotan Demir ifadesinde, "Müşterimi 4-5 aydır tanırım. Yaklaşık 530 bin lira değerinde 175 gram altın alıp para kazanma amacıyla bana bıraktı. Olaydan 3-4 gün önce beni arayarak 10 gram daha fazla altın istedi. Bana zarar vereceğini düşünerek paniğe kapıldım ve korktum. Tezgahtaki çekmecenin içerisinde bulunan ruhsatı bana ait silahımı aldım ve panikle korkutma amaçlı yere hedef alarak ateşledim ancak dediğim gibi paniğin etkisiyle sandalyede oturan Müsamettin Burhanoğlu'nun sol bacak, baldır kısmına denk geldi. Yaptığım olaydan ötürü pişmanım" dedi.

'SİLAHI BANA DOĞRULTUP TETİĞE BASTI'

Şikayetçi Müsamettin Burhanoğlu ise Kotan Demir'den 186 gram altın alacağı olduğunu belirterek, "Silahı bana doğrultup tetiğe bastı. Silah ateş almadı. İkinci kez tetiğe bastı, silah aynı şekilde patlamadı. 'Elindeki kurusıkı mı, neden bana dönük?' diye sordum. Tam yerimden kalkacağım esnada üçüncü kez tetiğe asılınca silah patladı. Oturduğum yerde vuruldum" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcu Müşterisini Silahla Vurdu, Tutuklandı - Son Dakika

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