Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada: Saldırganlar o anı cep telefonuyla çekmiş - Son Dakika
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Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada: Saldırganlar o anı cep telefonuyla çekmiş

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Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde 69 yaşındaki Mehmet H.'ye ait kuyumcu, 5 Eylül'de kepenkleri kapalıyken kurşunlandı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletin arkasındaki şüphelinin peş peşe 4 el ateş ettiği, sürücünün ise o anları telefonuyla kaydettiği görülüyor. Organize polis, İstanbul merkezli Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'deki eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de kepenkleri kapalı kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda iş yerinin kepengine 4 kurşun isabet ederken, şüphelilerin saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar da görülüyor. Diğer yandan kuyumcu dükkanı sahibinin daha önce tehdit aldığını söylediği ve savcılığa başvurduğu öğrenildi. Saldırının da aralarında bulunduğu 4 olayla ilgili çalışma yürüten organize polisi, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakaladığı 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 5 Eylül Cumartesi günü Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet H.'ye (69) ait kuyumcuya, kepenkleri kapalı olduğu sırada silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde iş yerinin kepengine 4 kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 4 boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde ve çevresinde olayla ilgili inceleme başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kepenkleri kapalı iş yerine ateş açıldığı, motosikleti kullanan şüphelinin o anları cep telefonuyla kaydettiği ve bağırdığı anlar görülüyor. Diğer yandan iş yeri sahibi Mehmet H.'nin polisle yaptığı görüşmede daha önce tehdit aldığını söylediği ve bu nedenle savcılığa başvurduğu öğrenildi.

BİRİ ATEŞ ETTİ, DİĞERİ KAYDETTİ

Görüntülerde kuyumcu önüne motosikletle gelen şüphelilerden aracı kullananın cep telefonuyla kayda girdiği anlar görülüyor. Bu sırada arkada oturan şüpheli ise kuyumcuya peş peşe 4 el ateş ediyor. Çevredekilerin bağırdığı anların da duyulduğu görüntülerde, silahlı saldırının ardından şüphelilerin sokaktan hızla uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 5 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışmalarda, aralarında Kağıthane'deki kuyumcuya yönelik saldırının da bulunduğu 4 olayı inceledi. Çalışmaların, 27 Ağustos'ta Avcılar'da bir iş yerinin kundaklanması ve 27 Eylül'de Eyüpsultan'da bir iş yerine silahla ateş açılması olaylarını da kapsadığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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