Kuzey Makedonya ve Türkiye İş Birliğini Güçlendiriyor

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Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi, "Kuzey Makedonya ve Türkiye'nin uzun yıllardır yüksek ticarete ve devamlı yatırımlara dayanan başarılı bir ekonomik iş birliği geleneğine sahip olmasından çok memnunum. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın dostu ve müttefiki olmasının yanı sıra şüphesiz ülkemizin en önemli dış ticaret ortaklarından ve altyapı, tarım, sanayi gibi alanlardaki en büyük yatırımcılarından biridir." dedi.

Gaşi ve Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis binasında baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi, burada yaptığı konuşmada, Kurtulmuş ve heyetini ağırlamaktan onur ve memnuniyet duyduğunu ifade ederek ekim ayındaki Türkiye ziyaretinde kendilerine gösterilen sıcak misafirperverliğin, zihinlerindeki tazeliğini koruduğunu söyledi.

Gaşi, ziyaretin, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki diyaloğun devamını teşkil ettiğine ve iki ülke arasındaki iş birliğinin ciddiyeti ve mükemmelliğine dair açık bir mesaj olduğuna dikkati çekti.

Ziyaretin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı gününe denk gelmesinin de ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Gaşi, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkçe bayramının, devletimizin mozaiğinin ayrılmaz bir parçası ve toplumsal birlik zincirimizin kilit öneme sahip bir halkasını teşkil eden Türk dili, kültürü ve kimliğine saygı gösterilmesi bakımından iyi bir fırsatı olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu günün ve bu görüşmenin farklılıkların zenginliğine, iç uyumun güçlendirilmesine ve devletlerimiz ile halklarımız arasındaki bağların güçlenmesine katkı sunmasını diliyorum."

"Türkiye, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya entegrasyonunun güçlü destekçilerindendi"

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmenin odağında, parlamentolar arası iş birliğinin olduğunu belirten Gaşi, "Zira bu işbirliği, aramızdaki sarsılmaz stratejik ortaklığımızın pekişmesinde kilit öneme sahip bir unsurdur. Gerek parlamentolar arası dostluk grupları gerekse ortak projeler vasıtasıyla parlamentolar arası işbirliğimizin yoğunlaşması, bölgemizde demokrasi, istikrar ve barışın pekişmesi bakımından hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğin güçlendirilmesi imkanını, altyapının geliştirilmesi ve yatırımların artırılmasını ele aldıklarını aktaran Gaşi, şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonya ve Türkiye'nin uzun yıllardır yüksek ticarete ve devamlı yatırımlara dayanan başarılı bir ekonomik iş birliği geleneğine sahip olmasından çok memnunum. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın dostu ve müttefiki olmasının yanı sıra şüphesiz ülkemizin en önemli dış ticaret ortaklarından ve altyapı, tarım, sanayi gibi alanlardaki en büyük yatırımcılarından biridir. Dolayısıyla bu görüşmenin iki ülkenin de ilerleyen dönemde iş dünyasına yönelik şartların iyileştirilmesi ve coğrafi yakınlık, doğrudan uçuşların sunduğu imkanlar ile iki ülkede faaliyet gösteren ticaret oda ve kuruluşlarının faaliyetleri gibi hususlardan istifade edilerek, istikrarlı bir ekonomik kalkınmayı teşvik etme irademizi teyit ediyor."

Görüşmede, güvenlik, savunma ve barışın korunması gibi konuları da masaya yatırdıklarını söyleyen Gaşi, "NATO İttifakı, AGİT, ve Avrupa Konseyi kapsamındaki işbirliğimiz bölgesel ve küresel barışın korunması yönündeki ortak çabalarımızın delili niteliğindedir. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya entegrasyonunun güçlü destekçilerindendi ve askeri kapasitelerimizin gelişimi ve modernizasyonu yönünde önemli ortağımız olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gaşi, görüşmede iki ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için ortak sınamaları da ele aldıklarını aktararak iki ülkenin bu yolda da birbirinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Bu arada, Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy eşlik etti.