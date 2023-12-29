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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 45 kişinin tedavisi tamamlandı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 45 kişinin tedavisi tamamlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi yaralandı. Yaralanan 63 kişiden 45'inin tedavisi tamamlandı ve taburcu edildi. Kazada yaralananlar Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti. Şu anda 14 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer hastanelerde ise 1'er kişi tedavi görüyor. Kazaya karışan otobüs sürücüleri ve tır şoförü ise gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda 10 kişi öldü, 45 kişinin tedavisi tamamlandı
29.12.2023 - 18:47,  Güncelleme: 18:49
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada yaralanan 63 kişiden 45'inin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde dün, aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada yaralanan 63 kişinin Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Yaralılardan 45'inin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği aktarılan açıklamada, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14, Sadıka Sabancı Hastanesi ile Ankara, İstanbul ve Kocaeli'deki hastanelerde 1'er yaralının tedavisi sürdüğü kaydedildi.

Sakarya'daki hastanelerde 15 yaralının tedavi gördüğü bilgisine yer verilen açıklamada, bu kişilerden 8'inin servisteki tedavisinin devam ettiği, 7'sinin yoğun bakım süreçlerinin sürdüğü, bu yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 1 kişinin ise entübe edildiği belirtildi.

Olay

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı.

Kaza sonrasında gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığında işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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