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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Sürücüsünü Rehin Alan Şüpheli Ateş Açtı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Sürücüsünü Rehin Alan Şüpheli Ateş Açtı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin alan şüpheli, jandarma ekiplerine ateş açtı. Şüpheli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

23.12.2023 - 17:59,  Güncelleme: 18:01
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KOCAELİ'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı TIR'ın içerisinden jandarma ekiplerine ateş açtı. Şüpheli, sosyal medya hesabından elinde silahla TIR'ın içerisindeki o anları yayınladı.

Olay, akşam saatlerinde, Sakarya'da TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Fatih B., Sakarya'dan yola çıkan TIR'daki araç sürücüsünü rehin aldı. Daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoluna devam eden TIR'ı, jandarma ekipleri durdurmak istedi. Elinde tabancayla TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B.'nin içinde olduğu TIR'la, jandarmanın 'Dur' ihtarına da uymayarak kaçtı. Fatih B., jandarmaya araçtan ateş açtı. Şüpheli, TIR'ın içinde elinde tabancayla o anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma ve polis ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde yolu kesip, trafiği durdurdu. Bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ekipler, TIR'daki, elinde tabancayla sürücüyü rehin alan Fatih B.'yi ikna etmeye çalışıyor. (DHA)

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Haber: Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda TIR Sürücüsünü Rehin Alan Şüpheli Ateş Açtı
Kaynak: DHA
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