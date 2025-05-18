Kuzeyde Sıcaklık Düşüyor, Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Yurdun kuzey kesimlerinde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Adana çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta; Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği bildiriliyor.

Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 23, en düşük 12; İstanbul'da en yüksek 18, en düşük 13; İzmir'de en yüksek 26, en düşük 17 derece olacak.