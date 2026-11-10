Kuzu, Akdeniz'in dünyadan yüzde 20 hızlı ısındığını belirterek emisyon uyarısı yaptı - Son Dakika
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Kuzu, Akdeniz'in dünyadan yüzde 20 hızlı ısındığını belirterek emisyon uyarısı yaptı

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Kuzu, Akdeniz\'in dünyadan yüzde 20 hızlı ısındığını belirterek emisyon uyarısı yaptı
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Kuzu, Akdeniz\'in dünyadan yüzde 20 hızlı ısındığını belirterek emisyon uyarısı yaptı
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COP31 kapsamında Antalya'da konuşan CC/RAC Direktörü Prof. Dr. Levent Kuzu, Akdeniz'in dünyanın genelinden yüzde 20 daha hızlı ısındığını kaydetti. Kuzu, sera gazı emisyonları azaltılmadığı sürece değişimin geri döndürülemeyeceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) bünyesindeki İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi (CC/RAC) Direktörü Prof. Dr. Levent Kuzu, Akdeniz'in dünyanın genelinden yüzde 20 daha hızlı ısındığını belirterek "Emisyonları azaltmadığımız zaman herhangi bir şekilde geriye dönüşten bahsetmek mümkün olmaz" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) devam ediyor.

Konferansa katılan isimlerden Kuzu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, zirvenin ilk gününde sabah saatlerinden itibaren konferans alanına girişlerde uzun kuyruklar oluştuğunu, yaklaşık 100 bin kişinin katılımının beklendiğini söyledi.

Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Kuzu, COP31'in düzenlendiği Akdeniz'in iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldığını hatırlattı.

Kuzu, "Dünyada zaten iki tane önemli bölge var, bir tanesi kutup bölgesi, diğeri Akdeniz bölgesi. Neden? Çünkü Akdeniz bölgesine baktığımız zaman dünyanın genelinden yüzde 20 daha hızlı ısındığını görebiliyoruz. Akdeniz'in kuzeyinde farklı bir demografik yapı var, güneyinde farklı bir demografik yapı var. Güneyde gelecek projeksiyonunda bir nüfus artışı bekliyoruz ve aslında en çok etkilenecek bölgeler de bu nüfus artışının olduğu yerler. Dolayısıyla Akdeniz Bölgesi bu anlamda, insanların etkilenmesi bakımından önemli." dedi.

İklim değişikliğinin deniz ekosistemlerinde de değişime yol açtığına işaret eden Kuzu, sıcaklık ve deniz suyu bileşimindeki değişimlerin, türlerin yaşam alanlarını etkilediğini anlattı.

Kuzu, Türkiye kıyılarında geçmişte görülmeyen bazı balık türlerinin görülmeye başlandığını belirterek, "Bu balıkların yaşayabileceği sıcaklık aralığına ulaşılmış durumda. Sıcaklık artışı devam ediyor. Bu da dinamik bir değişim sürecinde olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Akdeniz'deki orman yangınları, aşırı yağışlar ve hortumların da iklim değişikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kuzu, bu başlıkların COP31'de düzenlenecek yan etkinliklerde ele alınacağını bildirdi.

Deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın hava olaylarını etkilediğine dikkati çeken Kuzu, Karadeniz'in normalden fazla ısınmasının İstanbul'daki yağışları tetikleyen etkenlerden biri olduğunu, Akdeniz'de de normalden daha fazla hortum aktivitesi görülebildiğini vurguladı.

İklim mücadelesinde uygulama öncelikli olmalı

COP31'in uygulamaya yönelik sonuçlar üretmesinin önemine değinen Kuzu, iklim değişikliğiyle mücadelede sera gazı emisyonlarının azaltılmasının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Kuzu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emisyonları azaltmadığımız zaman zaten herhangi bir şekilde geriye dönüşten bahsetmek mümkün olmaz. Çünkü biz atmosferdeki sera gazlarını artırdığımız müddetçe buradaki değişim aynı yönüyle devam etme yönünde eğilim gösterecek. Dolayısıyla bizim için önemli olan bu noktada azaltım faaliyetlerine önem vermek. Burada işte elektrifikasyon olsun ya da diğer çeşitli yöntemlerle bunu sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda bizim için zaten olmazsa olmaz uygulama."

Kaynak: AA
AntalyaAkdenizEkonomiEnerjiGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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