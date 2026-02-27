Kuzuya Bebek Gibi Bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzuya Bebek Gibi Bakıyor

Kuzuya Bebek Gibi Bakıyor
27.02.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Feyat Polat, annesi ölen kuzusuna evde biberonla bakıyor ve ona özel bir alan hazırladı.

VAN'ın Erciş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 8 çocuk babası Feyat Polat (50), 20 gün önce dünyaya gelen ve annesi doğum sonrası ölen kuzuya evinde bebek gibi bakıyor. Kış mevsimi nedeniyle 'Karbeyaz' adını verdiği kuzuyu üşümemesi için sobanın yanında yatıran Polat, kuzuyu biberonla beslediğini söyledi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Köycük Mahallesi'nde yaşayan Feyat Polat'ın beslediği koyunlardan biri, 20 gün önce doğum yaptı. Ancak doğumdan kısa süre sonra anne koyun öldü. Doğum esnasında ayağı da kırılan kuzu hem annesiz hem yaralı kaldı. Kuzunun yaşaması için seferber olan Polat, ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Kırık ayağını sararak hayvanın bakımını yapan Polat, kuzuyu ağıl yerine evine götürdü.

'SOBANIN ARKASINDA ÖZEL YER YAPTIM'

Kış mevsimi nedeniyle 'Karbeyaz' adını verdiği kuzuyu evde biberonla beslediğini söyleyen Polat, "Kuzumuz 20 günlük. Annesi ölünce yalnız kaldı. Doğum sırasında da ayağı kırıldı. Tedavisini kendim yapıyorum, çok şükür her geçen gün daha iyiye gidiyor. Üşüyüp hastalanmaması için sobanın arkasında ona özel bir yer yaptım. Orada yatırıyorum. Biberonla süt vererek kendi çocuklarımız gibi büyütüyoruz" dedi.

AYAĞI İYİLEŞİNCE SÜRÜYE KATILACAK

Kuzuyla adeta bir bebek gibi ilgilendiklerini belirten Polat, "Sıcak ortamda beraber yaşıyoruz, beraber gidip geliyoruz. İnşallah ayağı tamamen iyileştiğinde yeniden koyunların içine salacağız" diye konuştu. Evde büyütülen 'Karbeyaz', Polat ailesinin ilgi odağı da oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Bebek, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzuya Bebek Gibi Bakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yer yarıldı, iki araç içine düştü Yer yarıldı, iki araç içine düştü
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Ezberleri bozdu, zor denileni başardı İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi Ezberleri bozdu, zor denileni başardı! İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi
Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti Daha hayatının baharındaydı Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı
Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:38
Aynı detaya dikkat çektiler Bütün İngiltere’de Fenerbahçe’yi konuşuyor
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere'de Fenerbahçe'yi konuşuyor
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:16
Fode Koita’dan canlı yayında ’’Kabe’de Hacılar’’ performansı
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
08:50
Ne olacağı büyük merak konusu Fener taraftarını kahreden olay
Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay
08:22
Soğuk hava yurdu terk etmiyor 21 ilimize “sarı“ alarm verildi, ikisi birden vuracak
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 10:47:44. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzuya Bebek Gibi Bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.