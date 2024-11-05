KYK Yurtlarındaki Yemek Fiyatları Tartışma Konusu Oldu - Son Dakika
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KYK Yurtlarındaki Yemek Fiyatları Tartışma Konusu Oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında KYK yurtlarındaki yemek ücretleri hakkında tartışmalar yaşandı. Ağbaba, yemeklerin kalitesini eleştirirken Bakan Bak, öğrencilerden para alınmadığını savundu.

05.11.2024 18:53  Güncelleme: 18:54
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NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında KYK yurtlarındaki yemek ücretleri konusunda tartışma yaşandı. Ağbaba, Malatya KYK Kız Yurdu'nda çekilmiş bir yemek fotoğrafını göstererek yemeklerin kalitesi ve ücretini eleştirdi. Bakan Bak, Ağbaba'ya "Öğrenciden hiçbir şekilde para alınmıyor" yanıtını verdi. KYK yurtlarında, sabah kahvaltısı için 55 TL, akşam yemeği için 110 lira olan 'beslenme yardımı'nının aşılması durumunda öğrencilerden fark ücreti alınıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bütçe görüşmelerinde Malatya KYK Kız Yurdu'nda çekilmiş bir yemek fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafta öğrencilere kahvaltı olarak patates, yumurta ve ekmek verildiği görüldü. Ağbaba, yemeklerin kötü olmasını eleştirdi.

AK Parti sıralarında oturan milletvekilleri, Ağbaba'ya "Nereden anlayacağız yurtta olduğunu, fotoğrafı senin çekmediğini nereden bilelim" diye laf attı. Ağbaba, bunun üzerine KYK yurdunda çıkan yemeğin fotoğrafını göstererek, "Bu kahvaltı çocuklara 55 liraya satılıyor. Akşam yemeği 110 liraya satılıyor. 165 lira para alınıyor. Bazen CHP'li belediyeleri örnek alın. Buna bakanlar da dahil" dedi. Ağbaba'nın bu sözleri üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Öğrenciden hiçbir şekilde para alınmıyor" diye konuştu.

Ağbaba'dan Bakan Bak'a: "CHP'li belediyeler, size kent lokantalarından yemek servisi yapsın"

Ağbaba, Bakan Bak'a KYK yurtlarındaki yemeklerin bu fiyatlara mal ediliyorsa çok pahalıya mal edildiğini belirterek, "CHP'li belediyelerle konuşun. Size kent lokantalarından yemek servisi yapsın. Hem daha ucuza mal olur. İstanbul'da 40-50 lira. Türkiye'nin pek çok yerine kent lokantaları açıldı. Millete ucuz yemek vermeye devam ediyor" dedi.

Osman Bak: "Öğrenciden hiçbir şekilde para alınmıyor"

Ağbaba ve Bakan Bak, KYK yurtlarında yemeklerin ücretli olup olmadığı üzerine tartıştı. Bakan Bak, "Öğrenciden hiçbir şekilde para alınmıyor" dedi. KYK yurtlarında devletin sübvanse ettiği yemek parasının bir diğer adıyla 'beslenme yardımı'nın üzerinde bir yemek harcaması yapılırsa öğrenciler fark ücreti ödüyor.

KYK yurtlarında beslenme yardımı aşılırsa, öğrenciler fark ücreti ödüyor

Yurtlarda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün sübvanse ediliyor. Beslenme yardımı, sabah kahvaltısı için 55 lira, akşam yemeği için 110 lira olmak üzere toplam 165 lira olarak uygulanıyor. Örneğin bir öğrenci sabah kahvaltısında 80 liralık bir yemek alırsa, 55 lira olan beslenme yardımını aştığı için cebinden 25 lira ödüyor.

Kaynak: ANKA

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