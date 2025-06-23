Lahey\'de NATO Zirvesi Öncesi Protesto

LAHEY, 23 Haziran (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan yüzlerce kişi, üye devletlerin savunma harcamalarının artırılması yönünde baskı yapılması beklenen NATO zirvesi öncesinde protesto gösterisi gerçekleştirdi.

NATO'yu ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler, ABD'nin bir gün önce İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği hava saldırısına da karşı çıkarak "İran Savaşına Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.